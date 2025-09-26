Chivas viajó a Puebla con siete bajas encabezadas por el Chicharito Hernández

Después de la victoria sobre el Necaxa 3-1 en donde el técnico de Chivas, Gabriel Milito ajustó muy bien su cuadro titular, no obstante las bajas que sufren desde hace tiempo, por lo cual para viajar a Puebla de nueva cuenta tendrá que asumir la ausencia del Chicharito Hernández y Roberto Alvarado, entre varios más.

Dicha lista también incluye a elementos como Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre que se encuentran recuperándose de algunas lesiones, como también la ausencia de Hugo Camberos y Yael Padilla que se encuentran concentrados con la selección Sub 20 que participará en el Mundial de la especialidad que se desarrollará en Chile.

🇦🇹 ¡AQUÍ LA LISTA DE CONVOCADOS! 🔥



Ellos son los 21 elegidos por Gabriel Milito para luchar por ese triunfo en Puebla 👊🏻https://t.co/pnFZJYPwsO — CHIVAS (@Chivas) September 25, 2025

Obviamente, estas bajas golpean el manejo de personal del técnico Milito, sobre todo porque a la hora de buscar jugadores con experiencia ha tenido que tronarse los dedos y buscar en la cantera a los jugadores adecuados para poder hacer rendir al equipo.

Ese fue el caso del jovencito Cristian Samir Inda de 17 años, que apareció en la alineación del Guadalajara en los minutos finales contra Necaxa y tuvo su debut ideal con un golazo que selló la gran victoria tapatía 3-1.

Este tipo de jugadores forma parte del equipo Tapatío de la Liga Expansión MX de donde han surgido elementos en las épocas recientes como Hugo Camberos, Yael Padilla, Armando González, Raúl Beltrán, Teun Wilke, entre muchos otros que han vuelto a resurgir la cantera rojiblanca que por un momento fue desplazada por tantos refuerzos que llegaron de fuera.

Para el duelo contra Puebla fueron convocados los siguientes jugadores: Porteros: Raúl Rangel, Oscar Whalley; Defensas: Miguel Gómez, José Castillo, Bryan González, Miguel Tapias, Gilberto Sepúlveda, Diego Campillo; Mediocampistas: Luis Olivas, Luis Romo, Rubén González, Omar Govea, Samir Inda, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela; Delanteros: Santiago Sandoval, Cade Cowell, Alan Pulido, Teun Wilke y Armando González

Bajo este panorama, en el caso de Javier Hernández, es quien más llama la atención su ausencia, pues apenas suma tres encuentros jugados en lo que parece será su última temporada con el Rebaño Sagrado y que hasta el momento suma apenas 26 juegos en toda su segunda estancia en el conjunto tapatío.

Bajo este panorama, la ausencia del Chicharito hasta parece normal tomando en cuenta que ha sido un jugador que ha pasado de noche en la alineación de las Chivas cuando se pensaba que sería el refuerzo estrella desde su regreso al fútbol de México al concluir su trayectoria en el extranjero con equipos como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy.

Pero la realidad ha sido muy distinta y Hernández se ha encargado de pasear en forma negativa su imagen triunfadora en el extranjero con ese nivel que le permitió ser un jugador importante en la selección de México en los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Seguir leyendo:

– Fernando Gago, persona “non grata” para la afición de Chivas

– Chicharito Hernández vuelve a dividir las redes por polémico video en sus redes sociales

– Chivas cobra “dulce venganza” sobre Fernando Gago y el Necaxa





