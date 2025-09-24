Chivas cobra “dulce venganza” sobre Fernando Gago y el Necaxa 3-1
Chivas se cobró toda la afrenta que provocó el abandono de trabajo del argentino Fernando Gago al vencer al Necaxa 3-1, para meterse en la lucha por el play in
Las Chivas del Guadalajara cobraron dulce venganza del argentino Fernando Gago, que hace seis meses abandonó al Rebaño Sagrado para ir a dirigir al Boca Juniors al vencer al Necaxa 3-1 , que sirvió para poner un alto al proyecto que encabeza en la escuadra hidrocálida.
La victoria fue un mensaje directo para el técnico argentino, quien fue recibido en el estadio Akron con una gran hostilidad y donde fue imposible que pudieran doblegar a las Chivas que con la victoria se pusieron cerca de la zona de play in, recuperando terreno dentro del plan que se puso a corto plazo el técnico Gabriel Milito de sumar quince puntos en los siguientes cinco puntos.
Ahora el Guadalajara con esta victoria dejó atrás una racha de cuatro partidos sin ganar en casa, sobre todo recuperándose del 3-0 que les propinó el Toluca, haciéndoles ver muy mal y donde el futuro de Milito dependía mucho de este resultado contra el equipo encabezado por su compatriota Fernando Gago.
Los detalles del encuentro
Chivas tuvo un primer tiempo donde pareció que iba a facturar un mejor marcador, donde Ricky Tapia fue uno de sus mejores partidos junto con Efraín Álvarez, Armando “Hormiga” González, Santiago Sandoval y Luis Romo, tuvieron sus mejores momentos sobre un Necaxa en donde el portero Luis Unsain fue el mejor hombre del cuadro visitante.
Así, Armando González logró el 1-0 al minuto 32 en una gran opción de Richard Ledezma llegando por la banda izquierda para cerrar la pinza y poner adelante al cuadro rojiblanco, mostrando que el cuadro tapatío tenía el control de las acciones, pues poco antes Ledezma había estrellado un esférico en el poste y el portero Unsain salvó su meta con dos lances casi milagrosos.
Once minutos después, Santiago Sandoval lograba el 2-0 en una acción donde el jovencito supo meter el cuerpo para quedar frente al portero necaxista y vencerlo con un disparo por encima del guardameta de los visitantes para irse al finalizar la primera mitad con la ventaja.
Leve reacción del Necaxa
Para la segunda mitad Necaxa respondió con fuerza en los primeros minutos del segundo tiempo donde lograron acortar la distancia con el gol del ex rojiblanco Cristian “Chicote” Calderón al minuto 48, mostrando el impacto ofensivo de los dirigidos por Gago, pero la fuerza solo duró 15 minutos.
Después Chivas recuperó la fuerza y con varios movimientos en su alineación empezó a frenar el ímpetu del Necaxa y al final Milito se atrevió a debutar el jovencito Cristian Inda y este respondió en grande con un golazo al minuto 90+3 con un tremendo zurdazo.
