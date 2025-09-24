Chivas cobra “dulce venganza” sobre Fernando Gago y el Necaxa 3-1

Las Chivas del Guadalajara cobraron dulce venganza del argentino Fernando Gago, que hace seis meses abandonó al Rebaño Sagrado para ir a dirigir al Boca Juniors al vencer al Necaxa 3-1 , que sirvió para poner un alto al proyecto que encabeza en la escuadra hidrocálida.

La victoria fue un mensaje directo para el técnico argentino, quien fue recibido en el estadio Akron con una gran hostilidad y donde fue imposible que pudieran doblegar a las Chivas que con la victoria se pusieron cerca de la zona de play in, recuperando terreno dentro del plan que se puso a corto plazo el técnico Gabriel Milito de sumar quince puntos en los siguientes cinco puntos.

¡Un sueño cumplido! 🥹



Tantos años de trabajo y sacrificios para llegar a este momento: debutar en Primera con @Chivas y hacerlo con GOL.❤️🤍



Aquí les dejo el tanto de Samir Inda, el tercero del Rebaño esta noche.#LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #AP25 pic.twitter.com/DlVHr5mo4E — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 24, 2025

Ahora el Guadalajara con esta victoria dejó atrás una racha de cuatro partidos sin ganar en casa, sobre todo recuperándose del 3-0 que les propinó el Toluca, haciéndoles ver muy mal y donde el futuro de Milito dependía mucho de este resultado contra el equipo encabezado por su compatriota Fernando Gago.

Háblenle a su Chivahermano favorito para que vea este GOLAZO. 🐐❤️🤍



El pase de Romo es una JOYA. 💎



Y Ledezma asiste a La Hormiga, que ahora sí sacó el jutsu correcto para anotar su quinto gol en el torneo. 😤#LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #AP25 pic.twitter.com/TBaNKjCDkE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 24, 2025

Los detalles del encuentro

Chivas tuvo un primer tiempo donde pareció que iba a facturar un mejor marcador, donde Ricky Tapia fue uno de sus mejores partidos junto con Efraín Álvarez, Armando “Hormiga” González, Santiago Sandoval y Luis Romo, tuvieron sus mejores momentos sobre un Necaxa en donde el portero Luis Unsain fue el mejor hombre del cuadro visitante.

Así, Armando González logró el 1-0 al minuto 32 en una gran opción de Richard Ledezma llegando por la banda izquierda para cerrar la pinza y poner adelante al cuadro rojiblanco, mostrando que el cuadro tapatío tenía el control de las acciones, pues poco antes Ledezma había estrellado un esférico en el poste y el portero Unsain salvó su meta con dos lances casi milagrosos.

¡Qué habilidad del Chicote! 😱⚡⚡



Tremenda jugada de Calderón para el descuento de @ClubNecaxa con un poco de fortuna.#LaLigaDeLaAfición✨ | #J10 | #AP25 pic.twitter.com/jtwGarVPCz — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 24, 2025

Once minutos después, Santiago Sandoval lograba el 2-0 en una acción donde el jovencito supo meter el cuerpo para quedar frente al portero necaxista y vencerlo con un disparo por encima del guardameta de los visitantes para irse al finalizar la primera mitad con la ventaja.

Leve reacción del Necaxa

Para la segunda mitad Necaxa respondió con fuerza en los primeros minutos del segundo tiempo donde lograron acortar la distancia con el gol del ex rojiblanco Cristian “Chicote” Calderón al minuto 48, mostrando el impacto ofensivo de los dirigidos por Gago, pero la fuerza solo duró 15 minutos.

Después Chivas recuperó la fuerza y con varios movimientos en su alineación empezó a frenar el ímpetu del Necaxa y al final Milito se atrevió a debutar el jovencito Cristian Inda y este respondió en grande con un golazo al minuto 90+3 con un tremendo zurdazo.

