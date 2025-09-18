Las Chivas fallaron un penal y el júbilo del clásico se apaga con el 0-0 con Tigres

Las Chivas del Guadalajara no pudieron aprovechar la inercia de la victoria del clásico pasado sobre América, pues este miércoles, después de esperar casi 90 minutos por la tormenta que azotó la capital tapatía fallaron un penalti y solo pudieron empatar 0-0 con los Tigres en duelo pendiente de la fecha 1.

Desafortunadamente, la escuadra dirigida por el argentino Gabriel Milito no supo como aprovechar los mejores momentos que tuvieron en la segunda mitad cuando el mexicoamericano Efraín Álvarez falló un penal en el minuto 72 al entregarlo a las manos del portero argentino de los felinos Nahuel Guzmán, que terminó convirtiéndose en el hombre clave de los norteños para sumar un punto.

¡Un portero que impone! 😤🐯



Aficionados de los @TigresOficial, aquí está el atajadón de Nahuel Guzmán en el penal.#LaLigaDeLaAfición✨ | #J1 | #AP25 pic.twitter.com/MCtZEeXIuw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 18, 2025

Un duelo que tuvo sin duda el reto de esperar más de hora y media de tormenta constante que pareció poner en pésimas condiciones la cancha del estadio Akron, pero que al final de cuentas pasó la dura prueba de la naturaleza y demostró que está lista para encarar una competencia como la Copa del Mundo por más adversas que sean las condiciones climatológicas.

De esta forma, Chivas desperdició la gran oportunidad de sumar la tercera victoria del campeonato y la segunda en forma consecutiva, simplemente por el hecho de no saber meter la pelota en la meta de los Tigres cuando se fueron al frente, apoyados en los ingresos de Javier Hernández y de Armando “La Hormiga” González que pareció ser el factor determinante con un balón estrellado en el poste de la meta de los visitantes y después provocar la pena máxima que terminó siendo fallada.

Los detalles

Tanto Chivas como Tigres, así como 30 mil aficionados que se dieron cita en el estadio Akron supieron como encarar a una tormenta de alta magnitud que puso a todos a prueba y que finalmente dieron paso el juego pendiente de la primera jornada sin importar el retraso de más de hora y media.

De esta forma el encuentro fue de menos a más con un primer tiempo para el olvido, donde ambos equipos fueron muy especulativos, con exceso de medición de fuerzas, hasta que en el minuto 26 Bryan “Cotorra” González se encontró con un esférico y por poco le causa un desaguisado a Nahuel Guzmán.

Después, los Tigres reaccionaron hasta el minuto 45 cuando Sebastián Córdova soltó un disparo que pasó apenas encima del larguero, pero eso fue todo en un primer tiempo que pasará a la historia por su falta de vistosidad y recursos futbolísticos de ambos equipos.

La otra cara de la moneda

Para la segunda mitad, Chivas tuvo mejor rendimiento, no obstante que los Tigres fueron el equipo que causo peligro con llegadas del uruguayo Fernando Gorrarían y el argentino Ángel Correa, pero que el portero de los rojiblancos, Raúl Rangel evitó la caída de su meta.

Pero después de eso el ingreso de Armando González y de Javier Hernández hizo que Chivas cambiara, pues también la entrada de Ricky Ledezma hizo que hubiera más sentido en el mediocampo que en la primera mitad.

El mejor atajador de penales que ha venido a la Liga MX. Que locura lo bueno que es Nahuel Guzmán. 🐐 pic.twitter.com/GZoN7cDyTk — TF (@tigresfootball_) September 18, 2025

Así González empezó a hacerse notar con un mano a mano contra Nahuel Guzmán al minuto 58 que el portero argentino mandó a tiro de esquina. Después el propio González estrelló el esférico en el travesaño.

Nuevamente, la Hormiga al minuto 61 provocó la jugada del penal que falló Efraín Álvarez al minuto 62 cuando entregó el esférico en las manos del portero argentino y con ello se fue la opción más clara de poder alcanzar la victoria en el encuentro, conformándose con el empate sin goles.

Seguir leyendo:

– La esposa de Erick Gutiérrez recibe amenazas de muerte después del triunfo de Chivas en el clásico

– André Jardine y Gabriel Milito reaccionan a la victoria de Chivas sobre América en el Clásico de la Liga MX

– Chivas sorprende al América 1-2 y salva el proyecto de Milito en intenso clásico







Los cambios terminaron por enfriar el duelo que culminó con ambos cuadros buscando la posesión, pero fueron los Tigres los que la lograron sin mucho éxito.

Chivas todavía pudo en las últimas jugadas llevarse el triunfo y en tiempo de compensación otra vez quedó Armando González con la posibilidad y la zaga felina le quitó la chance para dejar el 0-0 final.

Tras el empate vendrán pocos días de preparación para sus respectivos duelos de la Jornada 9, las Chivas reciben al Toluca en el Estadio Akron y los Tigres visitarán a los Pumas en Ciudad Universitaria.