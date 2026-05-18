FDA anuncia el retiro del mercado de popular condimento por posible riesgo de salmonela

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) informó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro voluntario de un popular condimento en el mercado debido a una posible contaminación con salmonela.

De acuerdo con el comunicado de la entidad sanitaria, el producto retirado es el condimento ranchero con parmesano de la reconocida marca Blackstone Products; según la FDA, uno de los ingredientes principales (leche en polvo) suministrado por un fabricante externo y usado para la realización del condimento estaba contaminado.

La FDA detalló que las unidades de los productos retirados de Blackstone Parmesan Ranch son las de presentación de 7.3 onzas con fechas de vencimiento del 02/07/2027, 05/08/2027 y 12/08/2027, y números de lote: 2025-43282, 2025-46172 y 2026-54751, los cuales fueron vendidos tanto en la tienda web de la marca como en el minorista Walmart.

Hasta los momentos, no se han reportado casos de personas enfermas por el consumo de este alimento; sin embargo, la entidad indicó que ingerir alimentos o agua contaminados con salmonela puede ser grave e incluso mortal en niños, embarazadas, personas de la tercera edad o con sistemas inmunes débiles.

Por su parte, la compañía sugirió a los consumidores desechar el producto o devolverlo inmediatamente a la tienda donde lo adquirieron, para un reembolso o reemplazo. Los clientes se pueden comunicar con Blackstone Products al 1-888-879-4610 entre las 8 am y las 5 pm EST, de lunes a viernes.

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