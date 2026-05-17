FDA anuncia el retiro de helados vendidos en 17 estados por presencia de fragmentos metálicos

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro voluntario de los populares helados orgánicos del fabricante Straus Family Creamery debido a una presencia de fragmentos metálicos en el envase.

De acuerdo con el comunicado de la FDA, el alimento retirado del mercado fue distribuido en al menos 17 estados del país, entre los que se encuentran California, Florida, Texas, Washington, entre otros.

Además, la agencia sanitaria detalló en su informe cuáles son los helados que se están retirando con su correspondiente código de fabricación y fecha de vencimiento:

Envases de vainilla en polvo con el código de fabricación 7-84830-10030-6 y fechas de caducidad del 23 y 28 de diciembre de 2026.

Envases de helado de fresa con código de fabricación 7-84830-10095-5 y fecha de caducidad del 25 de diciembre de 2026.

Envases de masa para galletas de 50 ml con código de fabricación 7-84830-10104-4 y fecha de caducidad del 26 de diciembre de 2026.

Bombones de chocolate holandés de un cuarto de galón con código de fabricación 7-84830-10012-2 y fecha de caducidad del 27 de diciembre de 2026.

Botellas de un cuarto de galón de chocolate con menta con código de fabricación 7-84830-10050-4 y fecha de caducidad del 30 de diciembre de 2026.

Jarabe de fresa de un litro con código de fabricación 7-84830-10097-9 y fecha de caducidad del 24 de diciembre de 2026.

Ante el incidente, el fabricante expresó: “La seguridad alimentaria y la calidad del producto siguen siendo prioridades absolutas para Straus”. Por lo que está colaborando con los minoristas donde se distribuyó el producto para su retiro, pero informó a sus clientes que no emitirá reembolsos, aunque sí ofrecerá cupones para la compra de otro producto. Para conocer más sobre la propuesta, puede consultar en la página web de la compañía.

Sigue leyendo: