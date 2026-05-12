Más de 12,000 torres para niños pequeños han sido retiradas del mercado tras decenas de reportes de lesiones, vuelcos, resbalones y colapsos





Una investigación de CR encontró que muchos modelos en esta categoría poco regulada presentaron preocupaciones de seguridad

Se han retirado del mercado las torres para niños pequeños de las marcas Wiifo, Toetol Home y Amzcmj DGD.

By Lauren Kirchner

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) anunció el 23 del abril el retiro del mercado de tres modelos de torres para niños pequeños de diferentes marcas, que en conjunto suman más de 12,000 unidades, tras decenas de incidentes de seguridad y varias lesiones.

Uno de los modelos retirados, el Toetol children’s tower stool, fue incluido en la investigación de CR sobre torres en septiembre del 2025. Al igual que muchos otros productos evaluados, este taburete de Toetol no pasó nuestras pruebas de estabilidad en ese momento. Las otras dos torres incluidas en el retiro del 23 de abril no fueron evaluadas por CR, pero, según la CPSC, presentan riesgos similares de inestabilidad y de que el niño quede atrapado, como muchos de los modelos que sí evaluamos.

Las torres para niños pequeños, también conocidas como torres de aprendizaje, torres auxiliares o banquitos de cocina para niños, están diseñadas para elevar a los pequeños y que puedan pararse a la altura de encimeras altas de una forma que, en teoría, es más segura que usar sillas comunes o bancos para adultos. Muchas incluyen barandales y otros elementos de seguridad que dan la impresión de que evitan que los niños se caigan hacia atrás o se resbalen. Sin embargo, esta categoría de productos presentan varias diferencias en diseño, calidad de construcción y durabilidad, y a los largo de los años los padres han reportado numerosos incidentes y lesiones a la CPSC.

Según la CPSC, la torre de aprendizaje para niños de Toetol está siendo retirada del mercado después de que la agencia recibiera “18 reportes de taburetes que colapsaron, lo que resultó en 11 lesiones, incluyendo contusiones, heridas y raspones”. Las torres “pueden colapsar o volcarse durante su uso, y el torso de un niño puede pasar por las aberturas en los lados, lo que representa un riesgo de lesiones graves o incluso de muerte por vuelcos, caídas o de que el niño quede atrapado”. El retiro incluye aproximadamente 3,000 unidades, y quienes las hayan comprado deben dejar de usarlas de inmediato y comunicarse con la empresa para solicitar un reembolso.

Cuando CR evaluó 16 torres para niños pequeños en el 2025, encontramos que casi todas presentaban problemas de seguridad. Realizamos una prueba de estabilidad para medir qué tan bien resistía cada torre a volcarse cuando se aplicaba un peso de 35 libras en uno de sus lados. También evaluamos el riesgo de que un niño quedara atrapado o se ahorcara, midiendo si los espacios en las torres podían permitir una situación peligrosa en la que el cuerpo del niño pudiera pasar a través de ellos, pero no su cabeza. El modelo de Toetol no pasó ninguna de estas pruebas. La empresa no comentó sobre nuestro artículo en septiembre ni respondió a preguntas más recientes sobre sus procedimientos de pruebas de seguridad en relación con este retiro.

La CPSC también anunció el 23 de abril el retiro del mercado de 9,700 Wiifo Children’s Tower Stools y de aproximadamente 130 Amzcmj DGD Children’s Tower Stools. La agencia indicó que ha recibido 22 reportes de taburetes Wiifo que colapsaron, lo que resultó en seis lesiones, tales como contusiones y raspones. En el caso del modelo Amzcmj DGD, se registraron siete incidentes en los que los niños se cayeron o quedaron atrapados en su estructura, lo que resultó en cuatro lesiones, incluyendo contusiones, astillas enterradas y raspones, según la agencia. Ambas compañías están ofreciendo reembolsos.

“Nuestro producto cumple con los estándares de seguridad establecidos para este tipo de producto”, dijo un representante de Wiifo a CR, y añadió que las pruebas de seguridad oficiales de la industria continúan en deliberación. Amzcmj DGD no respondió a las preguntas de CR sobre sus procedimientos de pruebas de seguridad.

Si tienes una de estas torres en casa, debes destruir el producto desarmándolo y enviar fotos de las piezas a la empresa para recibir un reembolso. Después, debes desechar las piezas.

En noviembre del 2025, la CPSC también anunció el retiro del mercado de una torre de aprendizaje plegable para niños pequeños fabricada por Little Partners, después de que la agencia recibiera 14 reportes de torres que colapsaron. En ese caso, no se ofreció un reembolso (ni se recomendó destruir el producto). En su lugar, la empresa ofreció un kit de reparación para reemplazar la barra estabilizadora por una nueva.

Lo que los padres deben saber sobre la seguridad de las torres para niños

Con todos los retiros del mercado y los incidentes de seguridad relacionados con las torres, es posible que los padres se pregunten si estos productos son seguros de usar. Las pruebas independientes de CR demostraron que ciertas características de seguridad, como una base firme y amplia, un centro de gravedad bajo, partes bien ensambladas y límites claros de altura y peso, pueden ayudar a que una torre de aprendizaje sea más segura.

CR basó sus pruebas en procedimientos de prueba en desarrollo elaborados por un grupo de trabajo de ASTM International. ASTM es una organización que reúne a expertos en productos, defensores de la seguridad y representantes de la industria, el gobierno y el comercio para desarrollar normas de seguridad. (CR es miembro). Brenda Hogan, ingeniera principal de proyectos en DECA Consulting y copresidenta del grupo de trabajo de ASTM sobre torres, le dijo a CR que el trabajo para establecer una norma de seguridad voluntaria para estos productos continúa en proceso.

“El grupo de trabajo se reúne cada mes y damos la bienvenida a quienes quieran participar”, dijo Hogan. “Fabricantes, consumidores y otras partes interesadas pueden contactar a ASTM para saber cómo participar en el proceso de desarrollo de normas”.

Los expertos en seguridad de CR señalan que la cantidad de lesiones en niños relacionadas con estos productos subraya la urgencia de establecer estas normas.

“Las torres para niños pequeños se han vuelto esenciales para muchas familias, pero en este momento es difícil para los padres saber qué modelos están diseñados pensando en la seguridad”, dice Gabe Knight, analista senior de políticas de seguridad en CR. “Contar con una norma de seguridad de ASTM ayudaría a reducir parte de la incertidumbre, por eso es tan importante terminar el trabajo que se está llevando a cabo actualmente. Una vez que exista una norma voluntaria sólida, plataformas en línea como Amazon pueden exigirles a los vendedores que demuestren que la cumplen, y la CPSC puede considerar hacerla obligatoria.”

Knight también recomendó que, si las personas están buscando una torre para niños pequeños en este momento, opten por un modelo más pesado y con una base más amplia y resistente. Estos, en general, obtuvieron mejores resultados en las pruebas de seguridad de CR.

Detalles del retiro

Productos retirados del mercado:

Torres para niños de la marca Amzcmj DGD, que son plegables, se convierten en una mesa y una silla, y cuentan con una pizarrón.

Torres para niños de la marca Toetol Home, en colores blanco, gris y madera oscura, con “Model DETD0001” impreso en una etiqueta en el costado.

Torres para niños de la marca Wiifo, en acabados blanco, natural y madera clara, con “Model LT005” impreso en una etiqueta en la parte de abajo de la plataforma donde el niño se para.

Se vendieron en: Amazon, con precios de entre $60 y $130.

El problema: Estos taburetes tipo torre retirados del mercado pueden colapsar o volcarse durante su uso, y el torso de un niño puede pasar por las aberturas en los lados, lo que representa un riesgo de lesiones graves o incluso de muerte por volcaduras, caídas o de que el niño quede atrapado.

La solución: Si tienes una de estas torres en casa, deja de usarla de inmediato y comunícate con la empresa para solicitar el reembolso. Desarma el producto para destruirlo y presenta el comprobante de la compra para recibir un reembolso.

Cómo contactar a las empresas:

Amzcmj DGD: envía un correo electrónico a dgdtoddlertowerrecall@dchskj.cn.

Toetol Home: envía un correo electrónico a TOETOLHOMEStepStoolsrecall@outlook.com.

Wiifo: envía un correo electrónico a support@wiifo.net, visita su sitio web y haz clic en la sección de “product recalls”, o llama al 888-505-6206.

Para reportar un producto peligroso o una lesión relacionada con un producto, visita SaferProducts.gov.

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