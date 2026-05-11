FDA anuncia el retiro voluntario de barras de chocolate debido a contaminación por salmonela

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) anunció a los consumidores estadounidenses el retiro voluntario de las tabletas de chocolate de la marca Spring & Mulberry debido a una contaminación por salmonela.

El retiro del producto inició el pasado viernes 8 de mayo, tras una investigación por parte de la agencia sanitaria al comprobarse que los dátiles utilizados en la realización de las tablas de chocolate dieron positivo a la contaminación.

A través de un comunicado en su página web, el fabricante destacó que “la investigación exhaustiva sobre la causa raíz se ha identificado en un único lote de dátiles utilizado en la producción del chocolate de la compañía como la fuente más probable de contaminación”, declaró.

Además, Spring & Mulberry detalló en el anuncio cuáles fueron las tabletas de chocolate afectadas con sus códigos de lote y sabores:

Naranja sanguina: 025217, 025289, 025325.

Café: 025226, 025274, 025344.

Earl Grey: 025346.

Rosa Lavanda: 025204, 025205, 025212, 025216, 026037, 026040.

Chile Mango: 025245, 025322, 025328.

Hoja de menta: 025225, 025272, 025342, 025364.

Bayas mixtas: 025220, 025223, 025247, 025248, 025251, 025253, 025288, 025296, 025335, 026008.

Morera Hinojo: 025230, 025287.

Fecha de nuez pecana: 025233, 025237, 025238, 025239, 025240, 025241, 025290, 025294, 025329, 025330.

Pure Dark: 025217, 025218, 025219, 025254, 025266, 025269, 025324, 025338, 025350.

Pure Dark Mini: 025302, 025303, 026009.

Sal marina: 026013, 026014.

Según la FDA, el consumo de alimentos contaminados con salmonela puede causar infecciones graves; los síntomas de intoxicación son diarrea, fiebre, vómitos, calambres estomacales, que en ocasiones pueden ser mortales en niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios débiles.

En este sentido, tanto el fabricante como la FDA recomiendan a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

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