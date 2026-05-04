FDA emite advertencia sobre alergias en productos que contienen merey y pistacho no mencionados

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una advertencia tras el retiro del mercado del producto Keto Crunch Smart Mix de Second Nature Brands. Esta alerta se origina debido a la posible contaminación cruzada con merey, pistachos y cerezas, ingredientes que no estaban mencionados en la etiqueta del producto.

Second Nature Brands, con sede en Michigan, confirmó que las bolsas de 10 onzas del Keto Crunch Smart Mix fueron distribuidas con etiquetado incorrecto, informó el medio Newsweek luego de consultarle al respecto. Esto constituye una grave violación de la normativa de seguridad alimentaria, dado que los consumidores con alergias pueden enfrentar riesgos significativos.

De acuerdo con FARE (Food Allergy Research and Education), las alergias a frutos secos son comunes, afectando a un número significativo de niños y adultos. Aproximadamente el 50% de los niños con alergias a un tipo de fruto seco también son alérgicos a otros.

Información del producto retirado

El producto afectado está disponible en una bolsa de 283 gramos (10 onzas) con el código UPC 077034013405 y la leyenda “Consumir preferentemente antes del 12/02/2027”.

No se han reportado casos de enfermedad, pero el retiro se realiza como medida de precaución.

Los consumidores que hayan comprado el Keto Crunch Smart Mix deben evitar consumirlo y comunicarse con Second Nature Brands para obtener un reembolso completo. La empresa ha establecido un número de contacto, +1-800-651-7263, y correo electrónico recall@secondnaturebrandsus.com para facilitar el proceso de devolución.

Síntomas de una reacción alérgica

Los síntomas de una reacción alérgica provocada por ingredientes no declarados varían según la sensibilidad de cada persona y pueden manifestarse de forma leve o grave, afectando diferentes sistemas del cuerpo. Aunque la causa sea un componente oculto en un producto, la reacción del organismo es idéntica a cualquier otra alergia alimentaria o de contacto.

Manifestaciones comunes

Las reacciones suelen presentarse rápidamente tras la exposición al ingrediente, afectando principalmente la piel, el sistema digestivo y las vías respiratorias.

Síntomas cutáneos: Picazón, urticaria (ronchas), enrojecimiento de la piel, eccema o hinchazón en labios, cara y lengua.

Picazón, urticaria (ronchas), enrojecimiento de la piel, eccema o hinchazón en labios, cara y lengua. Síntomas digestivos: Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o calambres estomacales.

Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o calambres estomacales. Síntomas respiratorios: Picor en la boca o paladar, congestión o goteo nasal, sibilancias (silbidos al respirar), tos o dificultad para respirar.

Reacciones de gravedad

En casos de mayor severidad, una pequeña cantidad de un ingrediente alérgeno puede desencadenar una anafilaxia, que es una reacción sistémica potencialmente mortal.

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