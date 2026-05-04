Autoridades de salud amplían el acceso a un prometedor medicamento contra el cáncer de páncreas

Daraxonrasib, un fármaco innovador desarrollado por Revolution Medicine, se presenta como una opción vital para pacientes con cáncer de páncreas metastásico. Este medicamento actúa bloqueando una señal que contribuye al crecimiento continuo de las células cancerosas, lo que ha mostrado resultados significativamente favorables en estudios clínicos.

Los ensayos clínicos, cuyos resultados fueron publicados en Revolution Medicines, han demostrado que los pacientes que recibieron daraxonrasib sobrevivieron una media de 13 meses, casi el doble en comparación con los seis meses promedio para aquellos tratados con quimioterapia convencional.

Este aumento en la esperanza de vida ha llamado la atención de figuras públicas como el exsenador Ben Sasse, quien compartió con CBS News su experiencia positiva con el medicamento.

“Tengo mucho menos dolor que hace cuatro meses, cuando me diagnosticaron, y el volumen del tumor se ha reducido en un impresionante 76% en los últimos cuatro meses”, afirmó Sasse.

Programa de acceso ampliado de la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado el uso de daraxonrasib a través de su programa de acceso ampliado, permitiendo que pacientes con adenocarcinoma ductal pancreático metastásico reciban este tratamiento aún no aprobado oficialmente.

Esta política refleja un compromiso por parte de la FDA para ofrecer opciones a pacientes con enfermedades graves que no tienen otras alternativas.

Estadísticas de cáncer de páncreas

Según el Instituto Nacional del Cáncer, se estima que en 2026 se diagnosticarán 67,530 nuevos casos de cáncer de páncreas en los Estados Unidos, con aproximadamente 52,740 muertes atribuibles a esta enfermedad.

La tasa de supervivencia a cinco años se establece en un 13.7%, destacando la importancia de tratamientos innovadores como daraxonrasib.

Perfil de seguridad y efectos frecuentes

Los estudios clínicos realizados hasta la fecha indican que el perfil de seguridad del daraxonrasib es gestionable y no se han detectado nuevas señales de alarma o toxicidades inesperadas que difieran de los reportes iniciales. Los efectos secundarios más comúnmente documentados durante el tratamiento incluyen los siguientes:

Erupciones cutáneas de diversa intensidad.

Trastornos gastrointestinales, como diarrea, náuseas y vómitos.

Presencia de llagas o úlceras bucales.

Fatiga generalizada.

Seguimiento médico

Dado que es una terapia oncológica potente, los equipos médicos establecen protocolos de vigilancia continua para asegurar el bienestar del paciente. Esto incluye:

Realización de análisis de sangre periódicos para monitorizar la respuesta al tratamiento y cualquier anomalía.

Seguimiento clínico estrecho para la gestión de los efectos adversos mencionados.

Es fundamental destacar que, hasta el momento, los investigadores han subrayado que no se han registrado fallecimientos directamente asociados con la toxicidad del fármaco. La información sobre los efectos a muy largo plazo sigue siendo objeto de estudio conforme avanza el seguimiento de los pacientes participantes en los ensayos clínicos.

Otros tratamientos para el cáncer de páncreas

Además de daraxonrasib (un fármaco dirigido a mutaciones de KRAS‑G12R en cáncer de páncreas), existen varias opciones de tratamiento que se usan según la etapa del tumor, la salud general del paciente y si la lesión es resecable o no.

Quimioterapia convencional

Es uno de los pilares principales, sobre todo en estadios avanzados o metastásicos. Los esquemas más usados incluyen:

Gemcitabina sola o combinada con otros agentes (por ejemplo, nab‑paclitaxel ).

o combinada con otros agentes (por ejemplo, ). FOLFIRINOX (fluorouracilo, leucovorina, irinotecán y oxaliplatino), que prolonga la supervivencia frente a gemcitabina sola, pero con más efectos secundarios.

(fluorouracilo, leucovorina, irinotecán y oxaliplatino), que prolonga la supervivencia frente a gemcitabina sola, pero con más efectos secundarios. Gemcitabina + un taxano (por ejemplo, nab‑paclitaxel), alternativa común en pacientes no candidatos a FOLFIRINOX intenso.

Cirugía y tratamiento antes/después de la operación

En tumores resecables o límite de resección , se usa quimioterapia neoadyuvante (antes de cirugía, por ejemplo, combinaciones como PAXG o FOLFIRINOX modificado ) para reducir el tumor y aumentar posibilidades de curación.

, se usa (antes de cirugía, por ejemplo, combinaciones como o ) para reducir el tumor y aumentar posibilidades de curación. Después de la cirugía se suele administrar quimioterapia adyuvante (por ejemplo, gemcitabina o fluoropirimidinas) para disminuir el riesgo de recidiva.

Radioterapia y enfoques locales

Radioterapia (a veces asociada a quimioterapia) se usa como “puente” al tratamiento quirúrgico, para reducir tumores localmente avanzados o para paliar dolor o obstrucción.

(a veces asociada a quimioterapia) se usa como “puente” al tratamiento quirúrgico, para reducir tumores localmente avanzados o para paliar dolor o obstrucción. En algunos centros se emplean radioterapia estereotáctica o braquiterapia en casos seleccionados.

Otros fármacos dirigidos e inmunoterapia

Aunque el cáncer de páncreas es generalmente poco sensible a la inmunoterapia, se estudian combinaciones con inhibidores de puntos de control (por ejemplo, anti‑PD‑1/PD‑L1) en subgrupos específicos.

(por ejemplo, anti‑PD‑1/PD‑L1) en subgrupos específicos. Existen otros fármacos dirigidos a dianas como VEGF, EGFR o tirosina quinasas (por ejemplo, cabozantinib ha sido aprobado en algunos contextos de cánceres gastrointestinales).

Terapias en investigación y combinaciones con daraxonrasib

Daraxonrasib se está evaluando en ensayos de segunda línea y también en combinación con otros fármacos (por ejemplo, afatinib y moléculas dirigidas a STAT3) para lograr respuestas más profundas y evitar resistencias.

se está evaluando en ensayos de y también en combinación con otros fármacos (por ejemplo, y moléculas dirigidas a STAT3) para lograr respuestas más profundas y evitar resistencias. Hay múltiples ensayos clínicos explorando nuevos fármacos RAS, inhibidores de otras vías de señalización y combinaciones quimio‑inmunológicas.

Si me indicas la etapa del cáncer (localizado, límite operable, metastásico) y el estado de salud general, puedo detallarte qué esquemas se consideran más habituales en tu contexto.

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