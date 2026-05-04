Reapareció el hantavirus: ¿de qué se trata este brote?

El MV Hondius, un crucero neerlandés con casi 150 personas a bordo, frente a la costa de Cabo Verde, reportó un sospechoso brote de hantavirus, que causó tres muertes y al menos tres pasajeros gravemente enfermos. Entre los pasajeros se encuentran 17 estadounidenses, y las víctimas fatales se tratan de un hombre neerlandés y dos alemanes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que está trabajando con las autoridades locales y los operadores del barco para llevar a cabo una “evaluación completa del riesgo para la salud pública” y coordinar la evacuación de las personas enfermas, reportó Associated Press (AP).

Crucero MV Hondius zarpa del puerto de Ushuaia | Foto archivo. Crédito: Mystic Stock Photography | Shutterstock

Recordemos que esta enfermedad cobró notoriedad en 2025, después de que la esposa del fallecido actor Gene Hackman, Betsy Arakawa, muriera a causa de una infección por hantavirus en Nuevo México.

¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus se transmite principalmente a través del contacto con la orina y heces de roedores infectados. Aunque considerado raro y no fácilmente transmisible entre personas, el brote ha suscitado una respuesta alerta por parte de las autoridades sanitarias.

Las personas suelen estar expuestas al hantavirus en sus hogares, cabañas o cobertizos, especialmente al limpiar espacios cerrados con poca ventilación o al explorar zonas donde hay excrementos de ratón.

Aunque la OMS afirma que, si bien ocurre raramente, los hantavirus también pueden transmitirse directamente entre personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) comenzaron a rastrear el virus después de un brote en 1993 en la región de las Cuatro Esquinas, el área donde confluyen Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

“Es una enfermedad terrible”, dijo el Dr. Jeff Duchin, un funcionario de salud pública jubilado de Seattle que ayudó a caracterizar este primer brote conocido de la enfermedad en los noventa. Sin embargo, explica: “No siempre es mortal ni siempre grave, pero se cree que la tasa de mortalidad llega hasta el 40%, lo cual es realmente alto”, recogió NBC News.

Síntomas del hantavirus

Los síntomas iniciales del hantavirus se asemejan a los de una gripe y son clave para que las personas en riesgo, como aquellas expuestas a roedores en áreas rurales, busquen atención médica inmediata.

Síntomas iniciales

Estos aparecen entre 1 y 8 semanas tras la exposición y duran 3-5 días:

Fiebre y escalofríos.

Dolor de cabeza intenso.

Dolores musculares (especialmente en espalda y muslos) y articulares.

Fatiga extrema y malestar general.

Náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea en algunos casos.

Síntomas graves (fase pulmonar)

Aparecen 4-10 días después y requieren atención urgente por riesgo de fallo respiratorio (mortalidad ~40%):

Tos seca o dificultad para respirar.

Opresión en el pecho y líquido en pulmones.

Taquicardia y baja presión arterial.

Personas en riesgo

Agricultores, campistas o residentes en zonas con roedores silvestres deben vigilar estos signos, ya que el virus se transmite por inhalación de aerosoles de excrementos, orina o saliva de roedores.

Medidas de prevención

Para evitar la exposición al hantavirus, transmitido principalmente por roedores silvestres y sus excretas, es clave minimizar el contacto con estos animales y sus hábitats contaminados.

En el hogar y zonas rurales

Ventila por al menos 30 minutos cualquier espacio cerrado (como bodegas, galpones o cabañas) antes de entrar, abriendo puertas y ventanas para renovar el aire.

Usa guantes, mascarilla y gafas al limpiar; rocía superficies con agua y cloro (una parte de cloro por 10 de agua), y evita barrer en seco para no levantar partículas infectadas.

Mantén el perímetro de la vivienda despejado: corta malezas a ras de suelo en 30 metros alrededor, elimina escombros y refugios de roedores.

Al aire libre o en actividades

Evita recolectar frutos silvestres del suelo, camina de día en áreas boscosas y no acampes en zonas con signos de roedores.

Al manipular leña, desmalezar o trabajar en huertas, usa protección personal y sitúa las huertas lejos de la casa (más de 30 metros).

Almacena alimentos y agua en recipientes plásticos herméticos, lava las manos frecuentemente y consulta alertas locales de salud sobre casos en tu zona.

¿Existen tratamientos contra el hantavirus?

No existe un tratamiento antiviral específico para el hantavirus, por lo que el manejo se centra en cuidados de soporte intensivos para mejorar las probabilidades de supervivencia.

Cuidados principales. Los pacientes suelen requerir hospitalización inmediata, frecuentemente en UCI, con oxígeno suplementario y ventilación mecánica en casos graves para tratar la insuficiencia respiratoria y la acumulación de líquido en los pulmones.

Intervenciones avanzadas. En situaciones críticas, se puede usar intubación endotraqueal, oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) o máquinas para oxigenar la sangre, junto con soporte renal si hay complicaciones.

Opciones experimentales. Algunos protocolos incluyen plasma convaleciente de sobrevivientes o tocilizumab para casos graves, pero no son tratamientos estándar aprobados universalmente.

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