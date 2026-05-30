San Antonio Spurs vuelven a las Finales de la NBA de la mano de Wembanyama

La espera terminó para los San Antonio Spurs. La franquicia texana aseguró su regreso a las Finales de la NBA tras derrotar 111-103 a los Oklahoma City Thunder en el séptimo y definitivo encuentro de las finales de la Conferencia Oeste, disputado en el Paycom Center. El triunfo permitió a los Spurs eliminar a los campeones defensores y avanzar a la serie por el título, donde enfrentarán a los New York Knicks.

La clasificación tuvo como figura principal al francés Victor Wembanyama, quien aportó 22 puntos, siete rebotes y dos asistencias en 41 minutos de acción. Al finalizar el encuentro, el jugador de 22 años no pudo contener las lágrimas después de liderar a un equipo que llegó a estar abajo 2-3 en la serie y que logró completar la remontada con dos victorias consecutivas.

San Antonio mostró un desempeño colectivo sólido. Además de Wembanyama, otros seis jugadores terminaron con doble dígito en anotación. Julian Champagnie sumó 20 puntos con seis triples, Stephon Castle registró 16 unidades, seis rebotes y seis asistencias, mientras que De’Aaron Fox aportó 15 puntos. Dylan Harper agregó 12 tantos y tanto Keldon Johnson como Devin Vassell cerraron con 11 cada uno.

Del lado de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander encabezó el esfuerzo ofensivo con 35 puntos y nueve asistencias. Cason Wallace añadió 17 unidades, incluyendo 14 en el último cuarto. Jaylin Williams firmó un doble-doble de 11 puntos y 10 rebotes, mientras que Jared McCain y Alex Caruso colaboraron con 12 puntos cada uno. La ausencia de una mayor producción de Chet Holmgren, limitado a cuatro puntos y cuatro rebotes, pesó para los dirigidos por Mark Daigneault.

Una serie definida por la intensidad y el perímetro

El encuentro tuvo constantes cambios de ritmo. Los Spurs comenzaron con una ventaja temprana de 27-13, aunque los Thunder reaccionaron antes del descanso gracias al protagonismo de Gilgeous-Alexander. Pese a ello, un cierre favorable permitió a San Antonio marcharse al vestuario con tres puntos de ventaja.

La diferencia volvió a ampliarse en el tercer cuarto. Los visitantes construyeron un parcial de 16-2 que incluyó un triple de Wembanyama para colocar el marcador 76-65. Oklahoma City resistió y logró mantenerse cerca durante gran parte de la segunda mitad, impulsado por el aporte de su banca.

En los minutos finales, los Spurs encontraron una de sus principales armas en los lanzamientos exteriores. El equipo dirigido por Mitch Johnson abrió el último período con una serie de triples que frenó los intentos de remontada de los locales.

Los Thunder llegaron a colocarse a seis puntos cuando restaban dos minutos, pero no lograron completar la reacción. Con el marcador 109-103, Oklahoma City tuvo una oportunidad de acercarse aún más, aunque el intento de triple de Gilgeous-Alexander no encontró el aro y terminó sellando la clasificación texana.

Tras el encuentro, Wembanyama recibió el premio al Jugador Más Valioso de las finales del Oeste y dejó claro que el objetivo del equipo aún no está cumplido.

“Queremos cuatro victorias más, no hemos terminado. Vamos Spurs“, expresó durante la ceremonia de premiación.

El francés también compartió la emoción que sintió tras conseguir el pase a la disputa del campeonato. “Los sueños de un niño pueden convertirse en realidad”, reflexionó.

Los Spurs iniciarán estas Finales de la NBA, que no alcanzaban desde 2014, a partir del próximo 3 de junio frente a los New York Knicks, que avanzaron tras eliminar a los Cleveland Cavaliers por barrida de 4-0.

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