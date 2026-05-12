Incertidumbre sobre futuro de LeBron James rodea a los Lakers tras eliminación

La eliminación de Los Angeles Lakers en los playoffs abrió de inmediato una de las principales incógnitas del receso en la liga: el futuro de LeBron James. A sus 41 años y tras el cierre de temporada con derrota ante Oklahoma City Thunder, el veterano alero reconoció que todavía no ha tomado una decisión sobre su continuidad.

El revés por 110-115 selló la barrida 4-0 en las semifinales de la Conferencia Oeste y dejó al equipo angelino fuera de competencia. Con el final de la campaña, la atención pasó rápidamente a la planificación del próximo curso y a la posibilidad de que James dispute o no otra temporada.

“No sé, está demasiado fresco. Después de la derrota no sé qué me depara el futuro ahora mismo, es lo que dije el año pasado cuando perdimos. Estaré con mi familia y, cuando llegue el momento, decidiré qué haré”, declaró el máximo anotador histórico de la NBA.

LeBron James on his future:



"I don’t know what the future holds for me … I’ll go back and recalibrate with my family and talk with them, spend some time with them, and when the time comes, you guys will know what I decide to do.”pic.twitter.com/zTpxHWi00T — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 12, 2026

La incertidumbre llega en un momento de reconfiguración interna para la franquicia. Aunque el gerente general Rob Pelinka y el entrenador JJ Redick expresaron públicamente su deseo de mantener a James y a Austin Reaves, también dejaron claro que la estructura del equipo será modificada alrededor de Luka Dončić, según informó BleacherReport.

Los Lakers proyectan una nueva base alrededor de Dončić

Pelinka explicó que la franquicia cuenta con varias alternativas de cara al mercado, incluyendo espacio salarial, draft y posibles traspasos. En ese contexto, indicó que el diseño del plantel para la próxima campaña tendrá como eje al base esloveno.

“El tipo de plantilla que queremos va a estar reacondicionado alrededor de Luka y de lo que él necesita”, señaló el directivo.

La organización considera que repetir con un grupo prácticamente idéntico al de esta temporada no es una opción viable.

Pelinka on LeBron James and Austin Reaves and if the Lakers want them both back: https://t.co/0lxnjOaxpa pic.twitter.com/O62zgNYk1U — Benjamin Royer (@thebenroyer) May 12, 2026

Aunque James podría permanecer en California, también existe la posibilidad de que evalúe otras ofertas si percibe que el proyecto deportivo toma un rumbo en el que ya no sea una pieza central. El propio jugador reconoció que este año asumió un rol diferente al habitual en su carrera.

“Nunca fui tercera opción en mi vida, poder brillar en ese rol fue muy bueno para mí a estas alturas de mi carrera”, afirmó.

Cambios en la plantilla y búsqueda de profundidad

Más allá de la decisión de James, la directiva trabaja en reforzar una plantilla que mostró carencias durante la postemporada. Redick apuntó especialmente a la necesidad de sumar profundidad para evitar depender de una rotación corta.

“Necesitamos construir profundidad más allá de una rotación de solo ocho o nueve jugadores. Tal vez en cinco partidos de los 92 que jugamos fue algo que había planeado en la pretemporada. Realmente se trata de construir esa profundidad”, explicó el entrenador.

La ausencia de Dončić en playoffs y los problemas físicos de Reaves dejaron al equipo con pocas alternativas ofensivas en la serie ante el Thunder, con jugadores como Rui Hachimura y Marcus Smart asumiendo un protagonismo inesperado.

Otro de los puntos que la franquicia analiza es la posición de pívot, debido a la agencia libre de Jaxson Hayes y la posible salida de Deandre Ayton si no ejecuta su opción contractual.

James, campeón con los Lakers en 2020 y vinculado al equipo desde hace ocho temporadas, tiene contrato firmado en 2024 por dos años y $104 millones de dólares. Su decisión será uno de los movimientos más observados del verano en la NBA.

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