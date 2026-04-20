Wembanyama, el primer Defensor del Año unánime de la NBA

La NBA tiene un nuevo hito en su historia reciente. Por primera vez desde la creación del galardón en la temporada 1982-83, un jugador ha sido elegido de manera unánime como el mejor defensor del año. El protagonista es Victor Wembanyama, pívot de los San Antonio Spurs, quien recibió el respaldo total de los 100 votantes.

El reconocimiento llega en una campaña en la que el jugador francés dejó una marca clara en ambos costados de la cancha. Con apenas 22 años, se convirtió además en el ganador más joven del premio, consolidando una evolución que ya había dado señales desde su temporada de novato.

Wembanyama acumuló 500 puntos en la votación final, superando a Chet Holmgren, de Oklahoma City Thunder, y a Ausar Thompson, de Detroit Pistons, quienes completaron el podio tras contribuir al rendimiento de sus equipos en la temporada regular.

Dominio defensivo y regreso tras la adversidad

El impacto del pívot se reflejó en números y en presencia constante. Lideró la liga en tapones con un promedio de 3,1 por partido, logro que alcanzó por tercera campaña consecutiva. A esto sumó promedios de 25 puntos y 11,5 rebotes, consolidando una actuación integral.

Durante la temporada anterior, el francés estuvo cerca de quedarse con este mismo reconocimiento, aunque una trombosis en el hombro interrumpió su participación y frenó sus aspiraciones. En ese contexto, su regreso no dejó margen a dudas.

“Puede que la verdadera lucha haya sido llegar a los 65 partidos”, afirmó Wembanyama en declaraciones a NBC Sports Network, en referencia al mínimo requerido para ser elegible al premio. “Pero estoy muy, muy feliz de ganar este premio y realmente muy orgulloso de ser el primero en lograrlo de forma unánime”.

El rendimiento del jugador también fue determinante en el avance de su equipo. San Antonio aseguró su regreso a los playoffs por primera vez en siete temporadas, tras cerrar la campaña con un balance de 62 victorias y 20 derrotas.

Reconocimientos y próximos anuncios

La influencia de Wembanyama no se limita a este galardón. El francés, que ya había sido nombrado Novato del Año en 2024, figura ahora entre los finalistas al premio de Jugador Más Valioso (MVP), junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic.

Desde su entorno, también hubo reconocimiento a su impacto. “El mejor jugador del mundo”, afirmó su compañero Keldon Johnson, en declaraciones recogidas durante la jornada.

La liga continuará en los próximos días con la entrega de otros premios individuales. Entre ellos, el de mejor jugador en momentos decisivos, donde compiten Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander y Jamal Murray.

En medio de esos anuncios, la temporada de Wembanyama queda marcada como una de las más dominantes en el apartado defensivo, respaldada por cifras, resultados colectivos y un reconocimiento sin precedentes.

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