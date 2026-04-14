Gabriela Jáquez y Jaime Jr. serán los primeros hermanos mexicanos en estar en la NBA y WNBA a la par

La WNBA vivió un momento histórico para el deporte mexicano: Gabriela Jáquez fue seleccionada por Chicago Sky en el Draft 2026, consolidando un logro sin precedentes junto a su hermano, Jaime Jáquez Jr., jugador de Miami Heat, porque con ello ambos se convierten en el primer dúo de hermanos mexicanos en jugar en la WNBA y la NBA, marcando un hito para el basquetbol azteca.

Nacidos en California, pero con raíces familiares en Zapotlanejo, Jalisco, los Jáquez representan a México en el más alto nivel del baloncesto internacional y se han convertido en una referencia para nuevas generaciones.

Los hermanos JÁQUEZ 🏀



🤩Primeros hermanos mexicanos en estar en la #NBA y #WNBA simultáneamente



✅ Jaime Jáquez seleccionado por Miami Heat en el Draft 2023



✅ Gabriela Jáquez seleccionada por Chicago Sky en el Draft 2026#Colosal #MexicanPower pic.twitter.com/F5xRZ5xjNV — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) April 14, 2026

Una noche histórica en el Draft de la WNBA

La elección de Gabriela Jáquez en la quinta posición del Draft de la WNBA confirma su ascenso como una de las grandes promesas del baloncesto femenino. Este logro también supera la posición de su hermano, seleccionado en el número 18 del Draft de la NBA 2023.

CHIIIIIII-TOWNNNN ARE YOU READY? 🗣️



with the 5th pick of the 2026 WNBA Draft, we select Gabriela Jaquez from UCLA 🩵 pic.twitter.com/kS8AMPdMrN — Chicago Sky (@chicagosky) April 13, 2026

Jaime Jr. no pudo estar presente en Nueva York debido a su compromiso con el partido de ‘play-in’ del Miami Heat en Charlotte, pero vivió el momento en videollamada junto a su familia, compartiendo la emoción de la selección.

“Mamá, ¡lo hicimos!”, publicó Jaime Jr. en Instagram tras la elección de su hermana.

Gabriela Jáquez brilla en la NCAA antes de llegar a la WNBA

La jugadora de 22 años llega a la WNBA tras una actuación destacada en el March Madness de la NCAA, donde fue pieza clave para que UCLA Bruins women’s basketball conquistara su primer campeonato desde 1978.

“Estoy muy emocionada de estar aquí. Es algo increíble. Siempre tuve el sueño de ir a UCLA y de llegar a la WNBA, y poder cumplirlo, lo significa todo”, afirmó Jáquez tras ser seleccionada.

Su rendimiento en la NCAA consolidó su perfil como una de las jugadoras más prometedoras del baloncesto universitario estadounidense y una figura emergente del baloncesto femenino internacional.

Un legado familiar histórico entre la NBA y la WNBA

El caso de los hermanos Jáquez se suma a otras parejas de hermanos que han coincidido en la NBA y la WNBA, como los McConnell, Reese, Coffey y Williams.

Sin embargo, Gabriela y Jaime Jáquez Jr. hacen historia al convertirse en el primer dúo de hermanos mexicanos en alcanzar ambas ligas, un hecho que impulsa el crecimiento del basquetbol mexicano a nivel global.

Seguir leyendo:

· Familia Jáquez estalla de emoción tras el título de UCLA: orgullo, lágrimas y logro histórico

· Gabriela Jáquez da el juego de su vida y UCLA gana histórico primer título

· Española y mexicana guían a UCLA a su primera final del baloncesto colegial