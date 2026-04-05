Gabriela Jáquez da el juego de su vida y UCLA gana histórico primer título

Sus compañeras le apodan “All Gas Gabs” porque ella nunca deja de correr y luchar. Gabriela Jáquez, la jugadora angelina de raíces mexicanas, no paró un instante en el juego más importante de su carrera colegial -su último- para guiar a UCLA a su primer campeonato nacional del baloncesto femenino de la NCAA.

Gabriela Jáquez, la hermana menor de Jaime Jáquez Jr., tuvo 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias para la mejor actuación de su carrera colegial en la aplastante victoria de UCLA por 79-51 sobre South Carolina este domingo en Phoenix.

Un triple de Gabriela Jáquez restando 2:52 minutos del partido puso el marcador 79-45 y la guardia mexicoamericana lo gritó con euforia saboreando su memorable actuación en lo que además fue el partido final para la “senior” nacida en Irvine y criada en Camarillo.

Gabriela Jáquez, guardia de UCLA, recupera un rebote a pesar del contacto de Tessa Johnson, de South Carolina, como parte de su notable actuación en la final del baloncesto femenino de la NCAA. Crédito: Ross D. Franklin | AP

Gabriela Jáquez se retira como la más ganadora de UCLA

Jáquez, de 22 años, creció con “muchos raspones de rodillas” haciendo deportes con sus hermanos, como Jaime Jáquez Jr. se lo contó a La Opinión en una íntima entrevista hace algunos años. Gabriela Jáquez hizo el domingo algo que su hermano mayor no tuvo la oportunidad de cumplir: saborear la gloria del campeonato de la NCAA. Ella, además, se retira como la líder histórica del equipo femenino de UCLA con 124 juegos ganados.

En el último partido del Final Four femenino, Jáquez hizo de todo: encestó 8 de 14 en tiros de campo, 2 de 4 en triples, bajó 10 rebotes a pesar de su relativa corta estatura (incluyendo 4 ofensivos), dio 5 asistencias y agregó 1 robo. Ella fue el motor para que las Bruins se adueñaran de la cancha desde un principio.

Jáquez fue la mejor del partido final, pero el premio de MVP del torneo fue para la estelar centro española Lauren Betts, quien en la final tuvo 14 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias y 2 bloqueadas.

La mexicoamericana Gabriela Jáquez apareció por todos lados en el juego más importante de la historia del equipo femenino de baloncesto de UCLA. Las Bruins son campeonas nacionales. Crédito: Ross D. Franklin | AP

UCLA no le dio ninguna oportunidad a South Carolina en la final

Luego que UCLA se fue al descanso arriba por 13 puntos, las jóvenes de Westwood realmente dominaron a South Carolina, el equipo subcampeón del año anterior, en el tercer periodo. La ventaja de 29 unidades luego de tres cuartos era la más grande de la historia de las finales femeninas.

Raven Johnson, la mejor jugadora de South Carolina, fue dejada en 3 puntos (1-7) en la final luego que UCLA había maniatado a Madison Booker, estrella de Texas, a 6 puntos (3 de 23) en la semifinal. UCLA acabó la campaña con 31 victorias en fila y 37-1 en total.

Gabriela Jáquez anotó en una colada tras haberle robado el balón a Tessa Johnson a principios del último periodo para poner el juego 63-32, haciendo aplaudir a sus padres y a su hermano en la tribuna. Los Jáquez gozaron de mucho tiempo de TV a través de ESPN gracias a la labor de Gabriela.

UCLA se ha distinguido por muchos años como la universidad con más títulos nacionales de deportes en los Estados Unidos, incluyendo los 11 conseguidos por el equipo masculino de baloncesto. Ahora tienen su primero en mujeres, aunque UCLA obtuvo la corona nacional de la AIAW en 1978.

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