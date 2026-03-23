Karim López se declara elegible para el Draft de la NBA

El crecimiento de Karim López en el baloncesto internacional ya tiene un siguiente paso definido. El joven mexicano confirmó su inscripción al Draft de la NBA de 2026, luego de consolidar su desarrollo en la liga australiana con los New Zealand Breakers.

Próximo a cumplir 19 años el 12 de abril, el alero aparece como uno de los nombres destacados del proceso. Actualmente es considerado el mejor prospecto internacional disponible.

“Ha sido mi sueño y mi objetivo toda mi vida jugar en la NBA”, señaló, según reseñó ESPN. “Sinceramente, desde que tengo memoria. Probablemente tenía unos 5 años, haciendo dibujos de mí mismo jugando en la NBA. … Es bastante especial estar en esta posición ahora mismo”.

Su rendimiento reciente respalda esa proyección. En la última temporada promedió 11.9 puntos, 6.1 rebotes y un 49% en tiros de campo en 25.6 minutos por partido. Además, estableció el récord de puntos en una campaña dentro del programa Next Stars de la NBL, con 358 en 30 titularidades, y alcanzó 66 acciones combinadas entre robos y bloqueos, igualando una marca previa.

Proyección internacional y reconocimiento a su talento

El camino de López ha estado marcado por su salida temprana de México. A los 14 años se trasladó a España para integrarse al Joventut Badalona, antes de dar el salto a Australia en 2024. En su segunda temporada en la NBL mostró avances tras superar una lesión en la espalda, con un partido de 32 puntos el 30 de enero como su mejor actuación.

“[La NBL] fue mucho aprendizaje en ambos años, un gran capítulo de mi vida”, explicó. “Creo que una vez que estuve completamente sano, esta temporada tomó la dirección correcta. Obviamente, me hubiera gustado llegar a los playoffs, pero ganar la Ignite Cup fue algo muy importante. Estoy muy contento con la experiencia que adquirí y toda la preparación”.

Sobre lo que busca demostrar en el proceso previo al draft, añadió: “Quiero mostrarle a los equipos de la NBA quién soy. Jugar en una liga de hombres no es fácil, pero hay cosas que siento que la gente aún no ha visto”.

El impacto de su crecimiento no ha pasado desapercibido. Horacio Llamas, primer jugador mexicano en la NBA, destacó el nivel del joven prospecto y señaló que su talento le resultaba sorprendente y que lo impresionaba, en referencia a su evolución en el ámbito internacional.

López también dejó claro el mensaje que quiere transmitir a nuevas generaciones. “Uno de mis objetivos es poder llegar a los jóvenes en México. Tratar de hacer crecer el deporte e inspirar a atletas y personas en general a seguir sus sueños. Mostrar que no importa de dónde vienes”.

El draft combine se realizará del 10 al 17 de mayo en Chicago, mientras que la selección se llevará a cabo a finales de junio, en un proceso en el que el mexicano buscará dar el salto definitivo a la NBA.

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