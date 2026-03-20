OKC, campeones de la NBA, no visitarán la Casa Blanca este fin de semana

El Oklahoma City Thunder no realizará la tradicional visita a la Casa Blanca durante su estancia en Washington este fin de semana, a pesar de su condición de campeón vigente de la NBA. La organización confirmó que, aunque existieron conversaciones con autoridades estadounidenses, no se logró concretar el encuentro.

El equipo tiene programado un partido el sábado frente a los Washington Wizards en el Capital One Arena, lo que habitualmente sirve como oportunidad para cumplir con este tipo de actos protocolares. Sin embargo, en esta ocasión no se llevará a cabo la recepción oficial.

🚨JUST IN: The OKC Thunder have chosen to NOT visit Donald Trump at the White House. pic.twitter.com/8qCSqd8WWw — Polymarket Sports (@PolymarketSport) March 20, 2026

“Hemos estado en contacto con la Casa Blanca y agradecemos la comunicación que hemos mantenido, pero simplemente no se dieron las circunstancias adecuadas”, señaló el Thunder en un comunicado difundido este viernes.

Desde la franquicia explicaron que la decisión responde a un problema de agenda. Las conversaciones entre ambas partes apuntaban a organizar una celebración por el título obtenido en 2025, pero el tiempo disponible no permitió cerrar los detalles necesarios.

Una tradición con antecedentes recientes de ausencias

La visita de los campeones de la NBA a la Casa Blanca forma parte de una costumbre que se remonta a 1963, cuando los Boston Celtics realizaron ese gesto institucional. A lo largo de los años, los equipos han aprovechado sus viajes a la capital para cumplir con esta tradición.

No siempre se concreta. En temporadas recientes, varias franquicias han optado por no asistir o no han recibido invitación en determinados contextos. Los Golden State Warriors, por ejemplo, no acudieron tras consagrarse en 2017 y tampoco fueron invitados en 2018. En 2019, los Toronto Raptors tampoco realizaron la visita, aunque en su caso los equipos canadienses no siempre participan en este tipo de eventos.

Otros campeones sí han mantenido la práctica. Milwaukee Bucks en 2021, Warriors en 2022 y Boston Celtics en 2024 cumplieron con la tradición. En contraste, los Denver Nuggets, campeones en 2023, tampoco asistieron, argumentando problemas de calendario desde la Casa Blanca.

El Thunder ya ha tenido presencia en ese recinto en años recientes. En noviembre de 2022, algunos de sus jugadores participaron en una visita durante la administración de Joe Biden, en la que formaron parte de una actividad que incluyó un recorrido y la proyección parcial de un documental sobre su programa extracurricular en Tulsa.

En otro contexto deportivo, el mes pasado el equipo masculino de hockey sobre hielo de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, asistió al discurso sobre el Estado de la Unión tras una invitación del presidente Donald Trump. También participó en un evento en el Despacho Oval y compartió un almuerzo en la Casa Blanca.

Por su parte, el equipo femenino de hockey sobre hielo, también campeón olímpico, decidió no asistir a ese mismo acto, citando “el momento y los compromisos académicos y profesionales previamente programados”.

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