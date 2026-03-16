NBA decide sobre franquicias en Las Vegas y Seattle, con posible debut en 2028-29

La NBA se prepara para dar un paso clave que podría cambiar el mapa de la liga en los próximos años. Los propietarios de los equipos evaluarán en los próximos días una propuesta para ampliar el número de franquicias y abrir el proceso que permitiría sumar nuevos clubes en Las Vegas y Seattle.

La iniciativa será discutida durante la próxima reunión de la Junta de Gobernadores. De aprobarse el avance del proyecto, la liga iniciaría el proceso para recibir ofertas formales con el objetivo de incorporar dos nuevas franquicias.

Actualmente la NBA cuenta con 30 equipos. El plan que se pondrá sobre la mesa contempla aumentar ese número a 32, una posibilidad que la organización lleva analizando desde hace varios años.

Las conversaciones dentro de la liga han ido tomando impulso recientemente. De acuerdo con información difundida por ESPN, existe apoyo dentro de la Junta de Gobernadores y entre los directivos de la NBA para avanzar hacia la etapa en la que se puedan recibir propuestas formales para las nuevas franquicias.

This first vote will allow the league to explore purchase processes for Las Vegas and Seattle. There will then be a potential final vote later in the year to finalize transactions to 32 teams — if bids reach necessary threshold. In both voting rounds, 23 of 30 governors must… https://t.co/Xhmlbo48ZP — Shams Charania (@ShamsCharania) March 16, 2026

Si el proceso sigue su curso, la previsión es que los nuevos equipos puedan comenzar a competir en la temporada 2028-29.

Dos ciudades con escenarios distintos en la expansión

Para Seattle, la eventual aprobación de la expansión significaría el regreso de la NBA después de más de una década de ausencia. La ciudad se quedó sin equipo en 2008, cuando los SuperSonics se trasladaron a Oklahoma City y pasaron a llamarse Thunder.

Los SuperSonics habían formado parte de la liga desde 1967 hasta ese traslado. Su salida se produjo tras un conflicto relacionado con el contrato de arrendamiento del entonces KeyArena, recinto que posteriormente fue renovado entre 2018 y 2021.

Actualmente ese estadio es conocido como Climate Pledge Arena y alberga partidos del equipo de hockey Kraken y del Seattle Storm de la WNBA.

El escenario es diferente para Las Vegas, que nunca ha contado con una franquicia de la NBA. La ciudad, sin embargo, ha incrementado su presencia en las principales ligas deportivas profesionales de Estados Unidos en los últimos años.

En 2020 los Raiders de la NFL se trasladaron a Las Vegas. Además, los Athletics de las Grandes Ligas de béisbol están en proceso de mudarse desde Oakland con la mirada puesta en la temporada 2028.

La ciudad también alberga a los Golden Knights de la NHL, equipo que comenzó a competir en 2017, y a las Aces de la WNBA, franquicia que se instaló en 2018 y que ha ganado tres títulos en las últimas cuatro temporadas.

La última vez que la NBA amplió su número de equipos fue en 2004, cuando la liga incorporó una nueva franquicia en Charlotte.

Una decisión prevista para 2026

El comisionado de la NBA, Adam Silver, ya había adelantado que la liga evaluaría durante el año 2026 si avanzaría o no con un plan de expansión.

El dirigente hizo referencia a ese proceso el 16 de diciembre durante el partido por el campeonato de la NBA Cup celebrado en Las Vegas.

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