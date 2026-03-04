NBC sorprende por estética nostálgica de la NBA

Un partido de temporada regular entre los San Antonio Spurs y los Philadelphia 76ers se convirtió en una cápsula del tiempo. NBC apostó por revivir por completo la atmósfera de sus transmisiones de la década de los noventa y transformó el encuentro en una experiencia cargada de referencias visuales y sonoras a aquella etapa.

La iniciativa formó parte del regreso de la NBA a la cadena para la temporada 2025-26, después de 24 años de ausencia. El duelo, disputado el martes 3 de marzo, integró la programación especial “Coast to Coast Tuesday”, que comenzó a las 7 p.m. ET con NBA Showtime on NBC y Peacock. La cobertura previa estuvo a cargo de la periodista Hannah Storm, acompañada por los analistas P.J. Carlesimo e Isiah Thomas.

En la duela, los Spurs dominaron con claridad y vencieron 131-91 a los 76ers, en lo que representó la segunda derrota más amplia de Philadelphia en la campaña 2025-26. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano frente a la puesta en escena.

Un viaje completo a los ’90

La producción de NBC recreó la estética de la temporada 1995-96, desde los gráficos en pantalla hasta los paquetes de repeticiones con apariencia granulada. También regresó la música asociada a esa época, incluida “Roundball Rock”, uno de los temas emblemáticos de aquellas transmisiones.

En la cabina reapareció Bob Costas, figura histórica del “NBA on NBC”, junto a Doug Collins y Mike Fratello. Los tres volvieron a narrar un partido juntos tras más de dos décadas. A nivel de cancha, Jim Gray retomó su rol como reportero, función que ya había desempeñado en los años noventa.

Antes del encuentro, Costas explicó el enfoque de la transmisión al Sports Business Journal: “No vamos a dar solo una muestra de la historia, será completamente sobre eso”.

En redes sociales, la propia NBA marcó el tono del evento con el mensaje: “La apariencia y la sensación de esta transmisión retro de la NBA en NBC. ¡Spurs/Sixers comienzan ahora en NBC y Peacock!”. Poco después, la cuenta oficial de NBA on NBC y Peacock añadió: “¡El equipo retro de la transmisión NBA en NBC está listo para la era moderna!”.

El carácter nostálgico también se reflejó en otras reacciones. Yahoo Sports señaló: “La NBA en NBC está realizando una transmisión retro del enfrentamiento de esta noche entre Spurs y 76ers. Los gráficos retro”, mientras que la cuenta Hoop Central destacó: “La NBA en NBC está haciendo una transmisión retro esta noche con Bob Costas, Doug Collins y Mike Fratello. Esto es increíble”.

Para una generación que asoció esas transmisiones con figuras como Michael Jordan, Shaquille O’Neal o Kobe Bryant, la combinación de voces, música y gráficos representó un retorno directo a aquella era televisiva.

