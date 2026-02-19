Los Ángeles Lakers fichan a Lon Rosen: el exejecutivo de Dodgers que liderará la nueva era del negocio NBA

Los Ángeles Lakers anunciaron la contratación de Lon Rosen, exejecutivo de los Los Ángeles Dodgers en la MLB, como nuevo presidente de operaciones, en una decisión que apunta a fortalecer el modelo de negocio y expansión global del equipo angelino.

El nombramiento fue confirmado este jueves por la presidenta del equipo, Jeanie Buss, quien destacó la experiencia y visión de Rosen dentro de la industria deportiva y del entretenimiento.

“Durante muchos años, he visto el impacto que Lon ha tenido en nuestra industria. Con el tiempo, he aprendido que Lon no solo es una gran persona, sino también tiene un profundo conocimiento tanto del deporte como del entretenimiento y una verdadera visión de hacia dónde se dirige este negocio“, dijo la presidenta de los Lakers.

Lakers announce Lon Rosen President of Business Operations pic.twitter.com/G09zCGdv9l — Edwin Garcia (@ECreates88) February 19, 2026

La experiencia de Lon Rosen que sedujo a los Lakers

Lon Rosen fue pieza clave en una de las etapas más exitosas de los Los Angeles Dodgers. Durante su gestión, la organización no solo incrementó sus ingresos de manera sostenida año tras año, sino que también lideró la MLB en asistencia y conquistó tres Series Mundiales, consolidándose como una potencia comercial y deportiva.

Su perfil combina gestión estratégica, marketing deportivo y expansión internacional, factores determinantes en una era donde el negocio del deporte se transforma constantemente por la digitalización, las plataformas de streaming y la globalización de las marcas.

Con este movimiento, los Los Angeles Lakers buscan replicar un modelo de crecimiento sostenible que fortalezca tanto su rendimiento financiero como la experiencia de sus aficionados.

El reto: modernizar el negocio de los Lakers en una NBA global

El propio Rosen dejó claro que su prioridad será mantener la identidad histórica de la franquicia mientras adapta su estructura a los nuevos tiempos del negocio deportivo.

“Como todos sabemos, la industria del negocio deportivo está cambiando constantemente, y seguirá haciéndolo. Pero, en el fondo, mi trabajo es sencillo. Encontrar la manera de hacer lo correcto para nuestros empleados y socios, asegurando al mismo tiempo que los Lakers sigan ofreciendo una experiencia incomparable a nuestros aficionados en Los Ángeles y en todo el mundo“, afirmó Rosen.

La llegada del nuevo presidente de operaciones se produce en un momento clave para la NBA, donde los acuerdos globales de transmisión, la innovación tecnológica y el crecimiento de mercados internacionales redefinen el valor de las franquicias.

Impacto inmediato en la marca Lakers

Con esta contratación, los Lakers apuestan por reforzar su estructura ejecutiva y potenciar su posicionamiento como una de las marcas deportivas más influyentes del planeta. La combinación entre legado, espectáculo y visión empresarial coloca al equipo en una posición estratégica para competir no solo en la cancha, sino también en el terreno financiero.

Sigue leyendo:

· LeBron James dice que Lakers no están para ser campeones de la NBA

· Curry y Dončić, las camisetas más vendidas de la NBA

· Damian Lillard lesionado gana el concurso de triples de la NBA por tercera vez

