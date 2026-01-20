Curry y Dončić, las camisetas más vendidas de la NBA

Stephen Curry y Luka Dončić se convirtieron en los dueños de las camisetas más populares de la NBA durante la primera mitad de la temporada 2025-26, de acuerdo con el informe oficial publicado este martes por la liga. Ambos lideran las ventas de la NBA Store hasta el mes de enero, una señal clara de su impacto dentro y fuera de la cancha, así como de la vigencia de sus figuras entre los aficionados.

La NBA detalló que el top cinco de camisetas más vendidas lo completan Jalen Brunson, de los New York Knicks; Victor Wembanyama, de los San Antonio Spurs, y LeBron James, de Los Angeles Lakers. La lista combina estrellas consolidadas con figuras jóvenes que ya generan una enorme atención comercial, un reflejo de cómo el mercado sigue repartiendo protagonismo entre distintas generaciones.

The NBA's top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the first half of the 2025-26 season! pic.twitter.com/2aMt5nBUMY — NBA (@NBA) January 20, 2026

Curry, en su temporada número 17 con Golden State, vuelve a colocarse en la cima de la preferencia de los fanáticos. Su rendimiento también acompaña ese liderazgo: promedia 27.4 puntos por partido en los primeros 34 encuentros del curso, una cifra que confirma que, pese al paso del tiempo, sigue siendo uno de los jugadores más determinantes y atractivos de la liga.

Dončić, por su parte, mantiene un alto nivel de popularidad luego de un año marcado por cambios importantes. El esloveno terminó la temporada regular 2024-25 como líder en ventas de camisetas tras su traspaso de los Dallas Mavericks a los Lakers. Ese registro fue histórico, ya que representó la primera ocasión desde 2013 en la que un jugador distinto a Curry o LeBron James encabezó ese ranking, según datos de NBA.com.

Nuevas figuras y nombres inesperados

Más abajo en la lista aparece un caso llamativo. Jayson Tatum, estrella de los Boston Celtics, ocupa el octavo lugar en ventas a pesar de no haber disputado todavía ningún partido esta temporada. El alero sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante los playoffs de la primavera pasada, pero su popularidad se mantuvo intacta entre los aficionados, que siguen apostando por su camiseta incluso sin verlo en acción.

Otro dato relevante es la presencia de un novato entre los 15 primeros puestos. Cooper Flagg, de los Dallas Mavericks, es el único debutante que figura en ese grupo. El joven escolta ocupa además el segundo lugar en la tabla de anotadores novatos, solo por detrás de su excompañero de Duke, Kon Knueppel, con un promedio de 18.8 puntos por partido hasta el momento.



Sigue leyendo:

· Jimmy Butler se despide de la temporada NBA por grave lesión

· Lakers buscarán ofertas de traspasos hasta cierre del mercado

· Luka Dončić jugará el All-Star Game como el más votado de toda la NBA