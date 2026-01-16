Lakers buscarán ofertas de traspasos hasta cierre del mercado

A tres semanas de la fecha límite de intercambios de la NBA, fijada para el 5 de febrero, Los Angeles Lakers se mantienen activos en el mercado, aunque sin la intención clara de provocar un movimiento sísmico. La franquicia angelina evalúa opciones con cautela, consciente de que cualquier decisión debe equilibrar la urgencia competitiva del presente con la planificación a largo plazo.

Según Tim Bontemps y Brian Windhorst, de ESPN, ejecutivos rivales de la Conferencia Oeste perciben que los Lakers estarán atentos a las oportunidades que surjan en las próximas semanas. Un gerente general citado por el medio explicó que el equipo está dispuesto a escuchar propuestas hasta el final del plazo, siempre que el costo tenga sentido deportivo y financiero.

“Buscarán ofertas muy buenas y podrían encontrar una si están dispuestos a asumir un gasto a largo plazo”, dijo el directivo. “Pero probablemente necesiten asegurarse de que ese jugador encaje bien con Luka (Doncic) para justificarlo”.

En ese contexto, los Lakers cuentan con contratos que podrían facilitar un intercambio. Rui Hachimura, Gabe Vincent y Maxi Kleber finalizan contrato al término de la temporada, y en conjunto perciben $40,8 millones de dólares, una cifra que permite estructurar paquetes atractivos si aparece un socio comercial dispuesto a negociar.

Presente competitivo y futuro en equilibrio

Más allá de la necesidad de refuerzos inmediatos, la gerencia de los Lakers enfrenta una decisión estratégica compleja. Bontemps y Windhorst señalaron que la organización intenta cumplir con un objetivo doble: aprovechar al máximo el tramo final de la carrera de LeBron James, o al menos su posible última temporada en Los Ángeles, sin comprometer la capacidad futura de construir un proyecto sólido alrededor de Luka Dončić.

No sería la primera vez que los Lakers optan por un enfoque medido en la fecha límite. Hace tres años, en lugar de ir por una estrella, el gerente general Rob Pelinka ejecutó varios movimientos secundarios para completar la rotación con Hachimura, Mo Bamba, Malik Beasley y Jarred Vanderbilt. Aquella apuesta por la profundidad rindió frutos: el equipo cerró con fuerza la fase regular y alcanzó las Finales de la Conferencia Oeste.

El mercado actual, sin embargo, no parece ofrecer demasiadas figuras de primer nivel disponibles. No hay señales de que los Milwaukee Bucks estén dispuestos a traspasar a Giannis Antetokounmpo, mientras que Ja Morant no encaja en los planes de los Lakers, que ya cuentan con Dončić como eje ofensivo.

De manera irónica, el jugador que mejor se ajustaría a las necesidades actuales del equipo es Anthony Davis, por su impacto defensivo y su capacidad para proteger el aro en un esquema liderado por Dončić. Sin embargo, la posibilidad de concretar un acuerdo por Davis es prácticamente nula. Los Lakers no pueden superar el primer delantal salarial y se encuentran apenas un millón de dólares por debajo de ese límite.

Ante ese panorama, todo indica que Los Ángeles podría encarar el resto de la temporada con un plantel muy similar al actual. Y, hasta ahora, los resultados han sido competitivos: los Lakers arrancaron con marca de 24-15, pese a que LeBron James se perdió 17 partidos y Austin Reaves apenas disputó dos encuentros desde el 14 de diciembre. La incógnita es si ese nivel será suficiente sin refuerzos antes del cierre del mercado.



