Anthony Davis volverá a pasar por el quirófano

La temporada de Anthony Davis en Dallas llegó a su final antes de tiempo. La estrella de los Mavericks deberá someterse a una cirugía para reparar una lesión de ligamentos en su mano izquierda y se perderá varios meses de competición, según informó el periodista Shams Charania, de ESPN, citando fuentes de la NBA. La intervención quirúrgica marca un nuevo contratiempo en una campaña marcada por la irregularidad física del veterano ala-pívot.

De acuerdo con esas mismas fuentes, el panorama deportivo de los Mavericks también influyó en la decisión. Dallas ocupa actualmente el puesto 12 de la Conferencia Oeste, con marca de 15-25, lejos de la zona de playoffs. Además, el próximo draft de la NBA, a celebrarse en junio, es el último en el que la franquicia mantiene el control de su selección de primera ronda hasta 2031, un factor clave dentro de la planificación a mediano y largo plazo del equipo.

Dallas Mavericks' Anthony Davis is likely to undergo surgery to repair ligament damage in his left hand and miss several months, sources tell ESPN. His Dallas season is essentially over, given the prognosis and the Mavs' direction. pic.twitter.com/lwa7o1VcpF — Shams Charania (@ShamsCharania) January 13, 2026

Lesión, cirugía y un futuro abierto en Dallas

Davis, de 32 años, se lesionó la mano izquierda el jueves pasado durante un partido ante el Utah Jazz, al intentar defender una penetración de Lauri Markkanen. A pesar del golpe, el interno completó el encuentro y firmó una actuación destacada, con 21 puntos, 11 rebotes, cuatro asistencias y un tapón en 35 minutos. Sin embargo, los estudios posteriores confirmaron la gravedad del daño ligamentario.

Desde que se conoció el alcance de la lesión, los Mavericks reactivaron conversaciones con distintos equipos interesados en un posible traspaso del jugador, según ESPN. La franquicia estaría escuchando ofertas mientras define el rumbo de su proyecto deportivo. En caso de que Davis termine recalando en un equipo con aspiraciones de playoffs, como los Toronto Raptors o los Atlanta Hawks —dos organizaciones que ya habían mostrado interés—, los plazos de recuperación podrían incluso permitirle volver durante la postemporada, lo que incrementaría su valor competitivo para un contendiente.

Yall better stop listening to all these lies on these apps! — Anthony Davis (@AntDavis23) January 13, 2026

La etapa de Davis en Dallas ha estado lejos de la continuidad esperada. Diversas molestias físicas lo han limitado a apenas 29 partidos de temporada regular desde su llegada procedente de Los Angeles Lakers, en el traspaso que envió a Luka Dončić a la franquicia angelina a principios de febrero de 2025. Aquel intercambio, uno de los más comentados de los últimos años, colocó a Davis como la pieza central del nuevo proyecto texano.

Los números reflejan su impacto cuando está disponible. Dallas tiene récord de 10-10 con Davis en la alineación y de 5-15 sin él. En 20 partidos disputados esta temporada, el jugador promedió 20.4 puntos, 11.1 rebotes, 2.8 asistencias y 1.7 tapones por encuentro.

Mientras los Mavericks priorizan una visión a largo plazo y construyen alrededor del joven Cooper Flagg, número uno del último draft y candidato a Novato del Año, la recuperación de Anthony Davis y su futuro inmediato quedan ahora en suspenso, a la espera de la cirugía y de decisiones clave en los despachos de la NBA.



