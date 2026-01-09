Anthony Edwards logra marca de puntos solo superada por LeBron James y Kevin Durant

Anthony Edwards volvió a dejar su nombre grabado en los libros de historia de la NBA. La estrella de los Minnesota Timberwolves se convirtió en el tercer jugador más joven en alcanzar los 10,000 puntos en su carrera, una marca que solo habían logrado antes LeBron James y Kevin Durant a una edad más temprana. El hito llegó la noche del jueves, durante la victoria de Minnesota por 131-122 ante los Cleveland Cavaliers.

Edwards alcanzó la cifra con un tiro en suspensión desde la línea de fondo, a unos cuatro metros del aro, a mitad del último cuarto. Con 24 años y 156 días, quedó únicamente por detrás de LeBron James (23 años y 59 días) y Kevin Durant (24 años y 33 días) en la lista histórica de precocidad anotadora. Además, pasó a integrar un grupo exclusivo de siete jugadores que superaron los 10,000 puntos antes de cumplir 25 años, junto a Kobe Bryant, Luka Doncic, Tracy McGrady y Carmelo Anthony.

Tras el partido, Edwards se mostró mesurado al referirse al logro personal. “Para ser honesto, está bien, pero sé que todavía me queda muchísimo por recorrer, así que en realidad no es nada”, dijo el escolta. “Estoy medio molesto de haber pasado a Kobe. Ojalá hubiera esperado unos 100 días o algo así, pero bueno, todo está bien”.

Un impacto inmediato y números que respaldan su evolución

Más allá del récord, Edwards firmó una actuación completa frente a Cleveland. Terminó el encuentro con 25 puntos, nueve asistencias y siete rebotes, liderando a unos Timberwolves que alcanzaron sus mejores porcentajes de la temporada tanto en tiros de campo como en triples. Minnesota lanzó para un 57 % desde la cancha (51 de 89) y un 53 % en triples (20 de 38), cifras que reflejaron el dominio ofensivo del equipo.

En lo individual, Edwards acertó 10 de sus 20 intentos de campo y convirtió cuatro de siete lanzamientos desde el perímetro, siendo nuevamente el eje del ataque de Minnesota. Su entrenador, Chris Finch, recordó que el potencial anotador del jugador era evidente desde muy temprano. “Anotar le sale de manera natural en muchos sentidos”, explicó el técnico. “Ya en ese momento sabías que había algo dentro de él que le permitiría llegar a ese nivel”.

Seleccionado como la primera elección global del Draft de 2020, Edwards debutó en la NBA con apenas 19 años. Alcanzó los 10.000 puntos en 412 partidos, lo que lo convierte en el 28.º jugador más rápido en lograrlo en la historia de la liga y el séptimo entre los jugadores activos. Solo Luka Doncic, LeBron James, Joel Embiid, Kevin Durant, Trae Young y Donovan Mitchell lo hicieron en menos encuentros.

Dentro de la propia franquicia, el logro también tiene un peso especial. Edwards es apenas el tercer jugador en la historia de los Timberwolves en superar los 10.000 puntos, uniéndose a Kevin Garnett y Karl-Anthony Towns. A su corta edad, el escolta ya no solo lidera el presente del equipo, sino que también empieza a consolidarse como una de las figuras más influyentes de su historia reciente.



