Kenia Os y Peso Pluma ponen fin a su relación tras un año juntos

Luego de varios días de especulaciones, la cantante mexicana Kenia Os confirmó el fin de su relación con el intérprete de corridos tumbados Peso Pluma. Según sus declaraciones, la decisión de tomar caminos separados fue “mutua y desde el amor”.

La mañana de este 6 de junio, la autora de “Malas decisiones” reapareció en su cuenta de Instagram con un comunicado en el que atendió a los rumores que se generaron con respecto a su situación sentimental.

En sus líneas, Kenia Os anunció la ruptura con Peso Pluma e hizo un llamado al respeto y privacidad para poder navegar este periodo de cambios en su vida personal de forma tranquila.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación (…) Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal”, se lee en el escrito difundido desde sus historias de Instagram.

En este sentido, la pareja aclaró que su decisión no fue resultado de algún tercero en discordia: “Termina con amor, respeto y en los mejores términos”, precisó el comunicado firmado por Kenia Os y Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del famoso.

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