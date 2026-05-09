Gloria Trevi sorprende en concierto de Peso Pluma en Chicago con “Dr. Psiquiatra”

Gloria Trevi sorprendió a sus seguidores al aparecer de sorpresa en el segundo concierto de Peso Pluma en el United Center de Chicago. El mexicano también tendrá un tercer concierto este sábado, 9 de mayo.

Ambos artistas protagonizaron una interpretación en vivo del emblemático tema “Dr. Psiquiatra”, originalmente lanzado por Trevi en 1989.

Las imágenes difundidas en plataformas digitales muestran al público celebrando con euforia la aparición sorpresa de la regiomontana, mientras que Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, agitaba su sudadera y la acompañaba en el escenario sin intervenir con su voz.

El cantante de corridos tumbados anunció desde el escenario la participación de Gloria Trevi y la recibió con un abrazo, dejando que ella fuera la protagonista vocal del momento. La energía de la artista y lo inesperado del dueto generaron todo tipo de reacciones positivas entre los asistentes y en redes sociales.

Reacción después del concierto

Tras el concierto, Trevi expresó en sus cuentas oficiales: “Gracias por la invitación. Qué energía tan fregona vivimos en Chicago. México presente siempre. ¡Una noche increíble!”

Hasta el momento, Peso Pluma no se ha pronunciado sobre la posibilidad de futuras colaboraciones con la también compositora, pero el encuentro ya es considerado uno de los momentos más memorables de su gira por Estados Unidos.

La gira “Dinastía by Peso Pluma & Friends” por Estados Unidos inició en marzo en Seattle, Washington, y finaliza este 9 de mayo en Chicago.

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