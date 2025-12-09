Gloria Trevi anuncia demanda contra el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, por $180 millones

La nueva entrega del programa Largo Aliento promete sacudir al mundo del entretenimiento, ya que la periodista Sabina Berman compartió un adelanto de su entrevista con Gloria Trevi, donde la cantante confirma que presentó una demanda en Estados Unidos por $180 millones de dólares contra Ricardo Salinas Pliego, desatando un nuevo debate sobre uno de los casos más polémicos en la historia mediática del México.

Gloria Trevi llevará caso a corte estadounidense

En el video difundido por Berman en su cuenta de X, la periodista cuestiona a Trevi sobre el origen de los cinco años que estuvo en prisión en Brasil. La intérprete retoma declaraciones previas atribuidas a TV Azteca y algunas de sus filiales, donde, según explica, se afirmaba que la televisora habría presionado a las autoridades para lograr su encarcelamiento a inicios de los 2000.

Trevi aclara que no está lanzando nuevos señalamientos, sino citando lo que en su momento expresó la televisora. Añade que se trata de afirmaciones “muy delicadas” y que espera que puedan analizarse próximamente en una corte de Estados Unidos como parte de su demanda millonaria. El adelanto rápidamente generó reacciones en redes sociales, reactivando la discusión sobre el tratamiento mediático que tuvo su caso y el impacto que dejó en la opinión pública.

Sabina Berman transmitirá entrevista a Gloria Trevi

La conversación formará parte del programa Largo Aliento, reconocido por las entrevistas profundas con figuras públicas. Sabina Berman anunció que el episodio se transmitirá este jueves a las 9:00 p.m. por Canal 14, con retransmisión el sábado a las 9:00 p.m. por Canal 11 de la Ciudad de México

La expectativa es alta, pues se espera que la cantante no solo hable de la demanda contra Salinas Pliego, sino también de los momentos personales que marcaron su trayectoria y de las consecuencias mediáticas que aún la persiguen.

#ULTIMAHORA Otra demanda Para salinas Pliego

GLORIA TREVI aseguró que TV Azteca y Patricia Chapoy presumían que, gracias a sus “investigaciones”, ella terminó en la cárcel. Por eso ahora los está demandando por 180 millones de dólares. pic.twitter.com/rzB9kqverY — JUCA Noticias (@JucaNoticias) December 9, 2025

Un caso que vuelve al centro del debate nacional

El fragmento difundido por Berman no solo llamó la atención por la magnitud de la demanda, sino porque retoma un episodio fundamental en el espectáculo mexicano. La confrontación histórica entre Gloria Trevi y la televisora del Ajusco suma un nuevo capítulo que vuelve a colocar el caso en la agenda pública.

La emisión de esta entrevista promete revelar detalles clave y abrir nuevamente la conversación sobre el manejo mediático del caso Trevi, uno de los más controvertidos en la historia reciente del entretenimiento en México.

