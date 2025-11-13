Suprema Corte de México determina que el empresario Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar deuda fiscal millonaria

La Suprema Corte de Justicia de México emitió su fallo en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego, en el cual le exigió pagar su adeudo fiscal al gobierno mexicano por un valor de 50,000 millones de pesos mexicanos (alrededor de 2,729 millones de dólares).

Tras una sesión de más de 3 horas, los ministros de la Corte determinaron por unanimidad que los últimos recursos presentados por Grupo Elektra y TV Azteca, para impugnar siete créditos fiscales, quedaban desechados.

Ante la resolución definitiva de la Corte mexicana, Grupo Salinas emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde aseguró que fue “un día negro” y que recurrirá a instancias internacionales para impugnar el fallo.

“Hoy es un día negro para la justicia y el Estado de Derecho en México. La espuria @SCJN votó en contra de #GrupoSalinas, sin análisis jurídico alguno, por consigna y mandato del @GobiernoMX. El precedente es grave y con implicaciones más allá de nuestros casos: la Corte ha dejado de defender ciudadanos y empresas, eliminando garantías como el amparo y convalidando cobros dobles abusivos e ilegales, con tal de servir al poder político.Pero que quede claro: seguiremos luchando en otras instancias, defendiendo nuestros derechos en tribunales nacionales e internacionales y exigiendo que los montos sean justos y correctos. Aquí estamos y aquí vamos a seguir por muchos años más”, señaló en sus redes sociales.

“Las resoluciones emitidas en esta instancia nos obliga a acudir a otras vías, incluso en el ámbito internacional, con el propósito de asegurar la plena garantía y protección de nuestros derechos humanos, exigiendo la eliminación de los cobros dobles inconstitucionales y las multas desproporcionadas, y exhibiendo ante los ojos del mundo todas las pruebas de la persecución política sistemática en contra del señor Salinas Pliego y del autoritarismo de la mal llamada Cuarta Transformación”, menciona el comunicado.

Por la mañana, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en el caso del empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, quien es acusado de evadir impuestos en México y Estados Unidos, no hay “nada político” y señaló que es la empresa Grupo Salinas la que está politizando el asunto y victimizándose.

“No tiene que ver con nada político, quien está politizando el caso, en este caso, pues es el Grupo Salinas, ellos son quienes están politizando el caso, quienes se victimizan. No, aquí es que se cumpla con la ley, eso es todo. Nadie, como decía Juárez, ni nada por encima de la ley, entonces la ley es lo que es, ni más ni menos, es la ley”, dijo.

“Si no se hubiera hecho público pues entonces qué hubiera pasado en su momento, porque ahora hay una especie de victimización, “me están persiguiendo”, pues es un asunto legal, que se ha litigado por mucho tiempo y que se mantuvo en ese litigio y que ahora pues está en manos de la corte y todo dentro de la ley”, comentó.

Las declaraciones de la mandataria mexicana surgen luego de que el propietario de Grupo Salinas, quien viajó a El Salvador donde visitó al presidente Nayib Bukele, acusara al gobierno de México de asediar a una de sus empresas de casinos por presuntamente estar detrás de una red de lavado de dinero.

“Una de nuestras empresas que se dedica al negocio de los juegos se le congelaron sus cuentas. Se nos acusa de lavado de dinero. Nada, solo es política“, señaló el empresario al participar en una ponencia ayer miércoles sobre Bitcoin en El Salvador.

Desde Palacio Nacional, la titular del ejecutivo mexicano dijo a los reporteros que para abordar más sobre el caso Ricardo Salinas Plego y sus empresas, preferiría esperar a ver lo que resolverá este mismo día la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre varios litigios fiscales que enfrenta Grupo Elektra y TV Azteca, ambos propiedad del empresario mexicano.

“Hay autonomía en el poder judicial, también que se sepa, a los ministros de la corte, a las ministras de la corte las eligió el pueblo y se deben al pueblo, a nadie más, se deben a la gente, no se deben a la presidenta, no se deben a un partido político, no se deben a nadie, se deben al pueblo, se deben a la gente y a que se resguarde la Constitución y las leyes, ese es su papel, esa es su tarea y eso es lo que deben hacer”, señaló Sheinbaum Pardo.

La disputas fiscales que enfrenta Salinas Pliego en México y EE.UU.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, Grupo Elektra y Televisión Azteca, entre otros, es señalado por los gobiernos de Estados Unidos y de México por evasión fiscal y adeudos millonarios.

En Estados Unidos, el empresario mexicano enfrenta varias disputas legales entre las cuales se encuentra un adeudo de más de 580 millones de dólares a acreedores extranjeros.

La deuda comenzó luego de que Televisión Azteca dejó de incumplir un contrato de emisión de bonos con un banco de Nueva York, al argumentar que la crisis originada por la pandemia de COVID-19 propició que dejara de pagar.

De acuerdo con algunos reportes, fue en el año 2017 que TV Azteca emitió 400 millones de dólares en títulos de deuda, en los que se comprometió a pagar intereses con una tasa anual del 8.25%, sin embargo el compromiso adquirido no se cumplió y dejó de pagar en el año 2021.

Otro caso que enfrenta el empresario mexicano en los Estados Unidos es el que se originó en el año 2015 cuando Salinas Pliego vendió la empresa Iusacell a AT&T.

Tras la venta, la multinacional inició una demanda en 2020 ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York acusando a Grupo Salinas Telecom y a su dueño de haberle heredado una deuda fiscal millonaria a AT&T Mobility Holdings B.V. y a New Cingular Wireless Services.

Según información de Bloomberg, Ricardo Salinas habría pagado alrededor de 25 millones de dólares de fianza para evitar ser arrestado e ingresado a la cárcel de Rikers, en Nueva York, por esta disputa con AT&T.

“Yo me siento feliz, la información que circularon hoy los voceros de @JesusRCuevas sobre un supuesto pago a usa, no es más que otra campaña de desinformación de la 4T, que busca desviar la atención con mentiras de lo verdaderamente importante: que nos expliquen claramente sobre el vuelo privado que trajo al cómplice de @adan_augusto a México”, señaló Salinas Pliego en sus redes sociales el pasado 23 de septiembre.

En México, el gobierno de Claudia Sheinbaum le exige al empresario mexicano cumplir con sus obligaciones fiscales luego de dejar de pagar más de 74 mil millones de pesos, una cifra que se acumuló desde el año 2008 en 32 juicios fiscales.

“Hay que recordar un poco, en este caso particular, recuerden que fue un caso de litigio durante 15 años, son varios casos de litigio de mucho tiempo con muchos amparos, amparos y amparos, ministros de la corte que guardaron en un cajón el caso para que no se discutiera”, mencionó Claudia Sheinbaum.

“Nosotros no usamos el poder para beneficio de nadie, ah sí, para beneficio del pueblo, eso si, nosotros gobernamos para el pueblo y por el pueblo pero todo dentro del marco de la ley, de las leyes actuales. Igual debe actuar la corte, igual debe de actuar cualquier juez, cualquier autoridad y los ciudadanos. Los ciudadanos, hombres y mujeres debemos respetar las leyes y para eso hay un estado de derecho, así se le llama, entonces no hay más que eso, la ley”, argumentó la mandataria en su conferencia de este jueves 13 de noviembre.

