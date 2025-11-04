Hombre acosa y toca a Claudia Sheinbaum en plena calle de la Ciudad de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió una escena de acoso sexual durante un recorrido por las calles de la Ciudad de México.

Mientras caminaba, la seguridad de la mandataria falló y un hombre se acercó cuando saludaba a otros ciudadanos, intentando besarla y tocando su cuerpo sin consentimiento.

En un video que circula en redes sociales, se observa al hombre acercarse por la espalda de la mandataria, extendiendo su brazo derecho para abrazarla y realizar tocamientos, acercando su rostro a la mejilla.

Terrible el acoso del que fue víctima la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein).



Hasta ahora, la Oficina de la Presidencia no ha informado si se procederá contra el agresor.

Ojalá que sí, y que la mandataria envíe un mensaje claro: ningún hombre tiene derecho a besar o… pic.twitter.com/dk9QFYmcMC — Alejandra Escobar (@AleEsat) November 4, 2025

Ante la acción, el equipo que la acompañaba apartó al sujeto, mientras la mandataria se alejó con rostro de desagrado.

En el lugar de la agresión no se observa su dispositivo de seguridad, y hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Hasta el momento se desconoce la identidad del sujeto, ni si fue detenido. De acuerdo al video, se me nota en estado inconveniente, aparentemente alcoholizado o bajo los efectos de alguna sustancia.

Cabe señalar que desde la llegada de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente eliminó el Estado Mayor Presidencial, un órgano técnico militar del Estado que se encargaba de la seguridad, logística y protección del Presidente de la República.

Acoso sexual en México

En México, el acoso sexual es un problema grave con altas tasas de prevalencia, especialmente para las mujeres, según diversas estadísticas. Si bien no existen cifras oficiales, la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 estima que el 70.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, y el 45.6% han sido agredidas en el espacio público.

A nivel de delitos, se denuncian un promedio de 90 casos de abuso sexual al día, aunque se cree que estas cifras podrían ser subestimadas.

Sigue leyendo:

· Sicarios matan a alcalde de Uruapan durante evento público en el estado mexicano de Michoacán

· Gobierno de Trump analiza posible misión militar en México contra los cárteles

· Funcionaria mexicana presentó su renuncia tras ser vinculada al CJNG.