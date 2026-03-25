James Talarico le responde astutamente al pastor republicano que exigía crucificarlo con Cristo

James Talarico, candidato demócrata al Senado, le respondió con la cabeza fría al pastor evangélico Brooks Potteiger quien exigía que lo crucificaran como a Jesucristo.

Potteiger, quien funge como consejero espiritual de Pete Hegseth, secretario de Defensa, lleva más de cinco décadas intentando convencer a los ciudadanos estadounidenses de que han tomado la decisión equivocada y deberían elegir a “Cristo” en lugar del caos generado por los políticos demócratas.

De hecho, durante una entrevista concedida al podcast “Reformation Red Pill”, el pastor evangélico de Moscú, Idaho, sugirió que James Talarico debería ser “crucificado”.

“Quiero que sea Saulo de Tarso. Talarico de Tarso. Sí. Eso es lo que quiero, que sea crucificado con Cristo”, mencionó refiriéndose al apóstol Pablo, figura que, al principio, persiguió a los primeros cristianos antes de convertirse a dicha religión.

Acto seguido, Brooks Potteiger le atribuyó al candidato demócrata al Senado ser uno de los principales promotores del aborto.

“Talarico utiliza la palabra de Dios para promover el derecho a asesinar bebés en el vientre materno. Deseamos que Dios cambie ese deseo en él”, enfatizó.

Cabe señalar que James Talarico tiene 36 años y actualmente estudia para convertirse en pastor, algo inusual entre los políticos de su generación, pero que parece haber causado buena impresión entre quienes han estado pendiente de su trabajo como representante a partir de que fue elegido en noviembre de 2018.

James Talarico logró superar a su compañera de partido Jasmine Crockett en las primarias demócratas.. (Crédito: Bob Daemmrich / AP)

Al enterarse de los señalamientos expuestos por Potteiger en su contra, el responsable de haber derrotado en las primarias a su correligionaria de partido Jasmine Crockett, compartió un mensaje en sus redes sociales que tomó por sorpresa a quienes apoyan sus aspiraciones políticas desde hace meses.

“Jesús ama. El nacionalismo cristiano mata. Puedes rezar por mi muerte, pastor, pero aun así te quiero. Te quiero más de lo que tú jamás podrías odiarme”, escribió el político que pretende dar la sorpresa y arrebatarles a los republicanos un lugar en el Senado.

Uno de sus postulados de campaña que podría rendirle miles de votos a Talarico al momento de celebrarse las elecciones, es su empatía con los inmigrantes carentes de estatus legal al asegurar que esas personas tienen los mismos derechos que cualquier otro ser humano y por ello deben ser respetados.

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