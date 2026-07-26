Tiroteo en el festival Bite of Seattle deja varios baleados; policía investiga

Un tiroteo registrado este domingo en el Seattle Center, donde se celebraba el tradicional festival gastronómico Bite of Seattle, dejó a varias personas heridas por arma de fuego y provocó un amplio despliegue de policías y servicios de emergencia en uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad, a escasos metros de la emblemática Space Needle.

El Departamento de Policía de Seattle (SPD) confirmó el incidente mediante un comunicado difundido en redes sociales. “La policía está investigando un tiroteo. Hay múltiples víctimas por disparos. Se reportaron disparos en el Seattle Center. Más información será proporcionada posteriormente. Por favor, eviten el área”, informó.

Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area. — Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026

Las autoridades no han precisado el número de personas lesionadas, la gravedad de sus heridas, si existían fallecidos o si había sospechosos detenidos. La investigación permanece en curso.

El ataque ocurrió cuando concluía la última jornada del Bite of Seattle, uno de los festivales gastronómicos más antiguos y concurridos del noroeste de Estados Unidos. Aunque el tiroteo se produjo en el complejo del Seattle Center, las autoridades señalaron que todavía no está claro si el hecho estuvo directamente relacionado con el evento.

De acuerdo con CNN, testigos que asistían al festival relataron haber escuchado entre siete y ocho detonaciones antes de que cientos de personas comenzaran a correr en busca de refugio. “La gente corría por todas partes”, dijeron, mientras equipos de emergencia ingresaban al recinto.

Como medida preventiva, el Seattle Center Monorail, que conecta el centro de la ciudad con el recinto donde se encuentra la Space Needle, suspendió sus operaciones por el resto del domingo y anunció que reanudaría el servicio al día siguiente.

UPDATE: 2 dead, 5 injured after Seattle Center shooting – KOMO https://t.co/koX7U4eIKd — BNO News (@BNONews) July 27, 2026

El Bite of Seattle comenzó en 1982 y se ha consolidado como uno de los eventos de verano más importantes de Washington. Según los organizadores, cada edición reúne alrededor de 350 mil asistentes durante tres días de actividades, con decenas de puestos de comida, bebidas, espectáculos musicales y actividades familiares, lo que convierte al Seattle Center en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad durante el festival.

El nuevo episodio vuelve a colocar el foco sobre la violencia armada en espacios públicos de Estados Unidos. Aunque las autoridades aún no han determinado el móvil del ataque ni confirmado si fue un acto dirigido o aleatorio, la policía mantiene acordonada la zona y pidió a cualquier persona con información o material en video que colabore con la investigación.

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