Delincuente reincidente acusado de asesinar a una anciana durante invasión a su vivienda en Houston

Un hombre de Texas con tres condenas previas volvió a ser arrestado luego de que la policía lo acusara de asesinar a tiros a una mujer de 72 años durante una invasión a su domicilio ocurrida a principios de esta semana en Houston, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Houston identificó a los sospechosos como Richard Mouton, de 34 años, y Tajuana Thomas, de 38, quienes enfrentan cargos de asesinato capital por la muerte de la mujer, cuya identidad no ha sido revelada.

El crimen ocurrió alrededor de la 1:50 de la madrugada del lunes en el vecindario Kashmere Gardens, cuando ambos sospechosos, presuntamente enmascarados, ingresaron por una puerta trasera sin seguro a la vivienda donde la víctima dormía en un sofá, según reportes de medios locales.

Disputa previa y tiroteo

Testigos indicaron que Thomas mantenía una disputa con la víctima, quien anteriormente se habría negado a sacarla de la cárcel bajo fianza, y que ambas discutían con frecuencia por ese motivo.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos exigieron joyas a la anciana mientras le apuntaban con un rifle tipo AR, lo que derivó en un intercambio de disparos dentro de la vivienda.

La mujer logró herir a Thomas en la cadera y a Mouton en el rostro con un revólver, antes de ser mortalmente baleada, señalaron las autoridades. La víctima fue declarada muerta en el lugar, mientras que los sospechosos fueron trasladados a un hospital.

Historial criminal

El caso ha generado atención debido a los antecedentes penales de ambos acusados. En el momento del tiroteo, Thomas se encontraba en libertad bajo fianza por un cargo menor de amenaza terrorista.

Mouton, por su parte, había sido condenado en 2023 por evadir el arresto mientras estaba en libertad condicional. En julio de 2025 fue arrestado nuevamente por posesión ilegal de armas, evasión y múltiples cargos por drogas, pero quedó en libertad bajo fianza.

Registros judiciales indican que no compareció ante el tribunal el 22 de enero, lo que llevó a las autoridades a emitir una orden de arresto apenas dos días antes del homicidio.

