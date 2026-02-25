Brutal crimen en Texas: asfixió a su exnovia tras ruptura y ocultó el cadáver dentro de una mesa

Un hombre de 27 años fue sentenciado a décadas de prisión por asesinar brutalmente a su exnovia y deshacerse de su cuerpo luego de que ella terminara la relación, informaron autoridades del estado de Texas.

Mario Juan Chacon se declaró culpable el viernes de un cargo de asesinato y otro de manipulación de evidencia por la muerte de Madeline Pantoja, de 20 años, ocurrida en mayo de 2023, según la Fiscalía del Condado de Midland.

El juez David G. Rogers, del Tribunal del Distrito 142, impuso una condena de 35 años de prisión por el asesinato y 20 años por el cargo de manipulación de evidencia. Las penas se cumplirán de manera concurrente.

Pantoja fue vista por última vez la noche del 10 de mayo de 2023 en los apartamentos Palladium Museum Place, ubicados en West Francis Avenue, en la ciudad de Midland. Amigos señalaron que esa noche habló sobre planes para ir a nadar al día siguiente, pero nunca volvió a comunicarse.

Tras no recibir respuesta, allegados acudieron al apartamento sin éxito. Días después, agentes del Departamento de Policía de Midland ingresaron a la vivienda y hallaron indicios inquietantes: un balde con agua sucia y un trapeador cerca de la puerta, el piso excesivamente pegajoso por productos de limpieza y daños en puertas interiores. También faltaban una mesa de centro y el edredón de la cama, mientras que la sábana presentaba una gran mancha roja.

Mentiras, rastreo y hallazgo del cuerpo

En un primer interrogatorio, Chacón afirmó que no había visto a la joven desde el 9 de mayo. Posteriormente, cambió su versión y admitió haber estado cerca del complejo de apartamentos la noche de la desaparición.

Sin embargo, cámaras de tráfico, grabaciones privadas y datos de geolocalización del teléfono celular situaron su camioneta en las inmediaciones entre las 12:26 a.m. y las 3:37 a.m. Las autoridades también rastrearon su recorrido hacia una zona rural del condado.

El 20 de mayo de 2023, un operativo de búsqueda en un área cercana a East County Road 190 y South County Road 1138 permitió localizar restos humanos que fueron identificados como los de Pantoja gracias a sus joyas. Medios locales señalaron que el cuerpo fue encontrado dentro de la mesa de centro que faltaba del apartamento.

La autopsia, realizada en el condado de Dallas, determinó que la víctima murió por una combinación de estrangulamiento y asfixia, además de haber sido golpeada con las manos y al menos un objeto.

Proceso judicial y condena

Chacon fue arrestado el mismo día del hallazgo del cuerpo y permanecía detenido con una fianza fijada en tres millones de dólares. Fue formalmente acusado de asesinato en julio de 2023 y del cargo de manipulación de evidencia en noviembre de 2025.

Con la sentencia ya dictada, será trasladado al Departamento de Justicia Criminal de Texas. Podrá optar a libertad condicional después de cumplir al menos la mitad de su condena, con crédito por el tiempo ya pasado en prisión preventiva.

