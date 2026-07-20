Costco abrirá 7 nuevas tiendas en Estados Unidos en agosto: estas son las ciudades

La cadena acelerará su expansión con nuevas sucursales en seis estados. Texas concentrará dos inauguraciones, mientras que Nueva York, Wisconsin, Minnesota, Georgia y Missouri sumarán una tienda cada uno.

Costco prepara una fuerte expansión para agosto de 2026. La cadena de clubes de precios abrirá siete nuevas tiendas en Estados Unidos, distribuidas en seis estados, según el calendario de próximas inauguraciones publicado por la propia compañía.

Las nuevas sucursales estarán en Albany, Nueva York; Oconomowoc, Wisconsin; Otsego, Minnesota; Mansfield y Celina, Texas; Stone Mountain, Georgia; y Lee’s Summit, Missouri. Las dos aperturas texanas estarán dentro o cerca del área metropolitana de Dallas-Fort Worth, una de las regiones donde Costco viene reforzando su presencia.

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Dónde abrirán las nuevas tiendas Costco en agosto de 2026

Albany, Nueva York: La tienda de Albany abrirá oficialmente el jueves 6 de agosto de 2026, de acuerdo con la página especial habilitada por Costco para la inauguración. Será una de las primeras aperturas de la cadena durante el mes.

Oconomowoc, Wisconsin: Costco también llegará a Oconomowoc, una ciudad situada al oeste de Milwaukee. La apertura está programada para el 7 de agosto, según información publicada por el Milwaukee Business Journal a partir del calendario del propio minorista.

Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Otsego, Minnesota: La nueva sucursal de Otsego abrirá el viernes 14 de agosto de 2026. El establecimiento estará ubicado en 13690 Rogers Drive y contará con gasolinera, farmacia, centro óptico, audífonos y servicio de neumáticos, además del almacén principal.

Stone Mountain, Georgia: Costco abrirá además una nueva sucursal en Stone Mountain, dentro del área metropolitana de Atlanta. El establecimiento estará ubicado en 1915 West Park Place Boulevard, en el terreno donde anteriormente funcionaba el Stone Mountain Tennis Center. La compañía confirma la inauguración para agosto, aunque todavía no informa públicamente el día exacto.

Lee’s Summit, Missouri: La séptima tienda estará en Lee’s Summit, cerca del cruce de Missouri 291 y la autopista US-50. Costco señala que abrirá durante agosto, mientras que reportes periodísticos sitúan la inauguración el 28 de agosto. La nueva sucursal tendrá gasolinera, centro de neumáticos, farmacia, panadería, área óptica y patio de comidas.

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Dos nuevas tiendas en Texas

Mansfield, Texas: Mansfield tendrá una de las dos nuevas tiendas previstas para Texas. Costco confirma que comenzará a operar durante agosto, aunque todavía no ha publicado en su calendario general una fecha específica de inauguración. El proyecto contempla un establecimiento de más de 157,000 pies cuadrados cerca de Lone Star Road y FM 917.

Celina, Texas: La segunda apertura de Texas será en Celina, al norte de Dallas. La tienda, de aproximadamente 158,000 pies cuadrados, está prevista para el 26 de agosto de 2026 en la intersección de Preston Road y Ownsby Parkway.

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Costco acelera su expansión en Estados Unidos

Las siete inauguraciones forman parte de un plan más amplio de crecimiento. La empresa indicó durante su presentación de resultados de mayo que planeaba completar 26 nuevas aperturas durante el ejercicio fiscal 2026 y que, a largo plazo, busca sumar más de 30 establecimientos netos por año.

Costco informó el 28 de mayo que operaba 931 almacenes en todo el mundo, incluidos 639 en Estados Unidos y Puerto Rico. En su tercer trimestre fiscal, las ventas netas aumentaron 11.6% respecto del mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los $69,150 millones.

La expansión de agosto se producirá después de otras inauguraciones recientes en ciudades como Syracuse, Utah, y Pensacola, Florida. Además, la empresa continúa preparando nuevas ubicaciones para los últimos meses de 2026, por lo que el calendario puede actualizarse con más ciudades y fechas.

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