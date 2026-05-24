Costco, Sam’s Club o Walmart+: cuál membresía conviene más para ahorrar en 2026

Pagar una membresía para comprar puede sonar contradictorio: gastar dinero para ahorrar dinero. Pero con los precios de alimentos, gasolina y productos básicos todavía presionando el presupuesto de millones de familias en Estados Unidos, cada vez más consumidores se hacen la misma pregunta: ¿realmente conviene pagar por Costco, Sam’s Club o Walmart+?

La respuesta corta es sí… pero no para todos.

¿Vale la pena pagar Costco, Sam’s Club o Walmart+?

La mejor opción depende de cómo compra cada familia. No es lo mismo un hogar que hace compras grandes una vez al mes que alguien que necesita entregas frecuentes de supermercado, descuentos en combustible o acceso rápido a farmacia.

Mientras Costco mantiene su perfil fuerte en compras al por mayor y productos premium, Sam’s Club compite con precios agresivos y beneficios similares. Walmart+, en cambio, apunta más a quienes priorizan comodidad y compras online.

Un extranjero puede ser miembro de Costco en Estados Unidos, incluso si está de visita como turista. Crédito: Shutterstock

Cuánto cuesta Costco, Sam’s Club y Walmart+ en 2026

Esto es lo que cuesta cada membresía y qué ofrece realmente.

Costco

Costco ofrece dos niveles principales de membresía en 2026:

Gold Star: $65 al año.

Executive: $130 al año.

La membresía Executive incluye una recompensa anual del 2% en compras elegibles, con ciertos límites, además de beneficios extra en algunos servicios.

Costco suele destacar por precios competitivos en compras grandes, farmacia, óptica, electrodomésticos y combustible. Es más: hay beneficios ocultos de la membresía que muchos desconocen y hacen una buena diferencia.

Puedes ver: Cómo ahorrar con alimentos de marca propia

Sam’s Club

Sam’s Club también ofrece dos planes:

Club: $60 al año.

Plus: $120 al año.

El plan Plus suma beneficios adicionales como entrega gratuita en pedidos elegibles, horarios de compra anticipados, recompensas en compras calificadas y descuentos adicionales en farmacia y óptica.

Sam’s suele competir muy fuerte con Costco en precio, especialmente en estados como Texas y Florida, donde tiene fuerte presencia.

Walmart+

Walmart+ tiene un modelo diferente:

$98 al año.

$12.95 al mes.

No es una membresía de club mayorista tradicional. Está pensada para quienes compran seguido online o van al supermercado de manera frecuente.

Incluye:

Entrega gratuita en pedidos elegibles.

Envíos sin cargo en muchos productos.

Descuentos en combustible.

Paramount+ incluido en ciertos planes.

Beneficios de Scan & Go en tiendas.

Puedes ver: Qué hacer para evitar que la inteligencia artificial te quite el trabajo

Qué membresía conviene según cómo compra tu familia

Si haces compras grandes una vez al mes, Costco suele ser la mejor opción. Tiene fuerte reputación en productos frescos, carnes, artículos para el hogar, electrónica y marcas propias, como Kirkland. Pero hay una condición: para ahorrar de verdad hay que comprar volumen. Si vives solo o compras poco, puede no compensar.

Si buscas la opción más barata similar a Costco, Sam’s Club puede ganar. La diferencia anual frente a Costco es pequeña, pero Sam’s suele lanzar promociones frecuentes de membresía con descuentos agresivos para nuevos socios.

Además, su app y funciones digitales suelen estar mejor valoradas por algunos usuarios que Costco. Para familias latinas en Texas, donde Sam’s tiene presencia muy fuerte, puede ser una alternativa especialmente atractiva.

Si compras en el supermercado de manera online todo el tiempo, Walmart+ probablemente sea la mejor opción. Acá no se trata de comprar cajas gigantes de cereal o packs industriales de papel higiénico.

En Sam´s Club siempre se consiguen descuentos de temporada. Crédito: Shutterstock | Shutterstock

Su valor está en ahorrar tiempo, pedidos rápidos, entrega de supermercado y conveniencia diaria. Para hogares con poco tiempo o familias con niños, el beneficio puede estar más en comodidad que en ahorro directo.

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¿Y la gasolina?

Este punto puede cambiar completamente la ecuación. Costco y Sam’s suelen ofrecer combustible más barato para socios. Si manejas mucho, especialmente en estados dependientes del auto como Texas o Florida, ese ahorro solo puede justificar parte importante de la membresía anual.

Walmart+ también ofrece descuentos en estaciones participantes, aunque la red disponible depende de la zona.

Puedes ver: Costco ofrece la gasolina más barata de EE.UU.: ¿cuánto te ahorras?

Cuándo NO vale la pena pagar una membresía

No siempre conviene. Puede no tener sentido si compras poco volumen, no tienes espacio para almacenar productos o vives lejos de una tienda. Tampoco suele agregar valor si no usas delivery o si ya comparas precios en supermercados discount como Aldi o Walmart tradicional.

En esos casos, pagar una membresía puede terminar siendo un gasto extra disfrazado de ahorro.

Entonces, ¿cuál gana? No hay un ganador universal. En resumen:

Costco conviene si buscas compras grandes, calidad consistente y gasolina barata.

Sam’s Club conviene si quieres una experiencia similar a Costco pero con promociones agresivas y buena experiencia digital.

Walmart+ conviene si priorizas comodidad, compras frecuentes y delivery.

La clave no es cuál es “la mejor” membresía, sino cuál encaja con tus hábitos reales de compra.

¿Cuánto se puede ahorrar realmente?

El ahorro depende totalmente del uso, pero en algunos casos la membresía puede pagarse sola en pocos meses. Una familia que carga combustible con frecuencia en Costco o Sam’s Club, por ejemplo, puede recuperar buena parte del costo anual solo con el descuento en gasolina frente a estaciones tradicionales, dependiendo de los precios de su zona.

En Walmart+, quienes usan entregas frecuentes de supermercado o envíos sin cargo también pueden evitar múltiples tarifas individuales al mes. A eso se suman descuentos en farmacia, promociones exclusivas y precios más bajos en compras al por mayor.

Pero hay una advertencia importante: el ahorro real existe solo si compras con estrategia. Si la membresía te empuja a gastar de más en productos que no necesitabas o en compras impulsivas por volumen, el supuesto beneficio puede evaporarse rápido.

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