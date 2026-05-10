Walmart comenzará a aplicar una nueva norma salarial a partir del 1 de julio: ¿De qué se trata?

Hasta el próximo 1 de julio de este año, Walmart y otras cadenas minoristas ubicadas en su mayoría al sur del estado de California deberán evaluar los salarios de sus empleados en virtud de la reforma de la Private Attorneys General Act (PAGA) aprobada y ratificada legislativamente en 2004.

Los ajustes serán a locales en Los Ángeles, Pasadena, Santa Mónica, Malibú, West Hollywood, entre otros, en los cuales los empleadores deben demostrar que los salarios a sus empleados no dependen únicamente del salario mínimo estipulado por el estado, sino que la tarifa es la correcta para cada ubicación.

Anteriormente, con la ley PAGA 2004, los empleados individuales podían demandar a las empresas donde trabajaban por violaciones laborales colectivas como salarios, descansos, entre otros. Ahora, con la reforma, se busca reducir el impacto negativo en las empresas, teniendo sus tarifas correctas y llevando una documentación del cumplimiento de la norma para evitar las sanciones.

En este caso, el salario mínimo aumentará a $18.47 por hora en las zonas no incorporadas del condado de Los Ángeles; en Pasadena pasará de los $18.04 actuales a los $18.57 por hora y San Diego fijó el salario mínimo en $17.75 por hora.

En el caso de Santa Mónica, también subirá a $18.47 por hora. En Malibú, los trabajadores ganarán $17.91 por hora, mientras que, en West Hollywood, que ya tiene uno de los salarios mínimos más altos, aumentará aún más a los $20.87 por hora.

Estos ajustes también forman parte de cambios más generales a las leyes salariales locales que se están llevando a cabo en todo el estado, y son importantes para aquellas empresas en los sectores de salud, hostelería y restauración.

Aunque ya en varias ciudades de California se están estableciendo los nuevos salarios mínimos desde principios de año, muchos de los ajustes a ciertos sectores entrarán en vigor a partir del próximo 1 de julio.

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