Ofertas de empleo y contrataciones en EE.UU. se mantuvieron antes del impacto de la guerra

De acuerdo con el informe del Departamento de Trabajo publicado este martes, las cifras en cuanto a ofertas de empleo y contrataciones en Estados Unidos durante el mes de marzo, antes del desarrollo de la guerra contra Irán, se mantuvieron estables.

En los últimos años, el mercado laboral ha sido de los más golpeados, con un ritmo de contratación lento y una tasa de desempleo por encima del 4%. Sin embargo, los datos de BLS revelan que en marzo las contrataciones mejoraron, aumentando 655,000, hasta alcanzar los 5,554 millones, uno de los niveles más altos desde 2024.

Por su parte, las ofertas de empleo sí marcaron una disminución de 56,000, para ubicarse en los 6,866 millones durante el mes de marzo; su pico más alto fue en 2022 con 12,3 millones, luego de una recuperación de la economía tras el confinamiento por la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, en el primer trimestre de este año, el mercado laboral ha experimentado fluctuaciones; desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio, tanto las perspectivas económicas de las empresas como la contratación se han visto nubladas.

Para Marc Giannoni, economista jefe para Estados Unidos de Barclays, la lectura del informe del Departamento de Trabajo “será una señal tranquilizadora para el FOMC de que la demanda laboral se mantuvo estable en las primeras etapas del conflicto con Irán, lo que ofrece pocos motivos para flexibilizar las políticas por razones de gestión de riesgos”, dijo a Reuters.

Al igual que la inflación, los datos del mercado laboral son un indicador clave para las decisiones de la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés, por lo que un mercado laboral más fuerte podría cambiar las perspectivas de los formuladores de políticas monetarias para su próxima reunión.

Al respecto, Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, comentó que “la imagen del mercado laboral cambiará a medida que la economía se ajuste a un precio del petróleo superior a los $100 por barril, una mayor inflación, unas condiciones monetarias posiblemente más restrictivas y una recesión mundial que comienza en Asia”, dijo a AP.

Este miércoles también se conocieron las cifras de contrataciones por parte del sector privado en Estados Unidos; según datos de ADP, se agregaron 109,000 puestos de trabajo más en abril, siendo las áreas de educación y salud una de las que más emplearon.

Se espera para este viernes el informe oficial por parte del Departamento de Trabajo, en el que se prevén cifras más sólidas sobre el aumento de empleo y una caída de la tasa de desempleo.

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