Coinbase anuncia la eliminación de 700 puestos de trabajo y recurre a la IA para reducir costes

La plataforma en línea de compra, venta y almacenamiento de criptomonedas, Coinbase, anunció este martes a través de un comunicado que eliminará al menos 700 puestos de trabajo en medio de una estrategia para optimizar sus operaciones debido a la volatilidad del mercado.

En el comunicado a sus empleados, la compañía con sede en San Francisco, California, señaló que “si bien hemos superado esa ciclicidad muchas veces antes y hemos salido fortalecidos, actualmente nos encontramos en un mercado a la baja y necesitamos ajustar nuestra estructura de costos ahora para que salgamos de este período más ágiles, rápidos y eficientes para nuestra próxima fase de crecimiento”.

La ola de despidos representa aproximadamente el 14% de su plantilla y se da además en un momento en el que la plataforma está integrando la inteligencia artificial a sus procesos de operaciones para aumentar la productividad y reducir los costes.

De acuerdo con el cofundador y director ejecutivo de Coinbase, Brian Armstrong, la compañía comenzará a experimentar con equipos unipersonales y la reorientación de algunos puestos de trabajo en los que se combinen las funciones de ingenieros, diseñadores y gestores de producto. “Esta es una nueva forma de trabajar, y necesitamos aprovechar la IA en todas las facetas de nuestro trabajo”, dijo.

La compañía estima que los costes de reestructuración aumentarán entre los $50 y los $60 millones de dólares. Para finales del 2025, Coinbase tenía una plantilla de aproximadamente 5,000 empleados; sin embargo, espera que para mitad de este año los despidos puedan completarse.

Los despidos por IA siguen en aumento

Coinbase no es la única compañía que ha anunciado despidos tras el aumento de la inversión en inteligencia artificial; este año esta parece ser la tendencia mayormente entre las empresas del sector tecnológico que buscan agilizar sus procesos de operaciones al tiempo que reducen costos.

Por ejemplo, Pinterest anunció despidos de hasta el 15% de su plantilla para invertir en IA en el mes de enero; eBay informó en febrero sobre el recorte del 6% de su plantilla para centrarse en “prioridades estratégicas” relacionadas con la IA; Dell Technologies anunció el despido de unos 11,000 empleados en marzo y afirmó que está invirtiendo en la implementación de inteligencia artificial y otros servidores, lo mismo han informado Oracle y Meta en abril.

Pero la incorporación de nuevas tecnologías y el uso de estas para reemplazar la mano de obra humana está poniendo en alerta a millones de trabajadores, quienes creen que en un futuro perderán sus empleos.

Recientemente, en una investigación desarrollada por Boston Consulting Group (BCG), se afirmó que un 50% de los empleos tan solo en Estados Unidos podrían ser “transformados” por la incorporación de la IA en un período de tres años.

Al respecto, Matthew Kropp, director gerente y socio principal de Boston Consulting Group, comentó que “actualmente, hay una reacción casi instintiva: recortaremos puestos de trabajo y haremos despidos. Es indiscriminado, y eso es perjudicial para la sociedad porque necesitamos que la gente tenga trabajo, pero también para las propias empresas. Las funciones que desempeñen las personas en estos puestos serán diferentes, incluso si el trabajo sigue existiendo”, dijo.

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