Pinterest anuncia despidos al 15% de su plantilla para invertir en IA

Este martes, la red social estadounidense que permite a los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, entre otros, Pinterest anunció el recorte de un 15% de su plantilla con el fin de reasignar sus recursos a la incorporación de la Inteligencia Artificial en su plataforma.

A través de un comunicado, un portavoz de Pinterest comentó que, “estamos implementando cambios organizativos para seguir avanzando en nuestra estrategia orientada a la IA, que incluye la contratación de talento con experiencia en IA. Por ello, hemos tomado la difícil decisión de despedir a algunos miembros de nuestro equipo”, dijo.

La plataforma que permite a sus usuarios colecciones de imágenes como eventos, intereses, aficiones y más, indicó que ya ha presentado su plan de despidos a la entidad regulatoria, las cuales según el comunicado “afectará a menos del 15% de la fuerza laboral e incluirá reducciones de espacio de oficina”, dijo.

La compañía fundada en 2008, con sede principal en San Francisco, California cuenta con aproximadamente 4,666 empleados, según datos de FactSet. Sin embargo, la decisión de los recortes se llevará a cabo con el propósito de recortar costos, crear más flujos de efectivo destinados a empleados que se enfoquen en desarrollar productos con IA, con este ajuste espera acelerar sus ventas.

Según detalles del comunicado, se espera que este plan concluya el 30 de septiembre del 2026, y en donde se incluirán cargos de impuestos que alcanzan hasta los $45 millones de dólares.

Pinterest no es la única empresa que en los últimos meses ha decidido recortar puestos de trabajo con la intención de invertir en la IA. Amazon y Nike anunciaron esta semana que despedirán a 16,000 y 775 empleados respectivamente con el propósito de seguir automatizando sus operaciones.

