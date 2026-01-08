¿Qué ajuste se esperan en los ingresos por trabajos extra en el 2026?

Debido a la alta inflación y los elevados precios de los alimentos, bienes y servicios, muchos trabajadores deciden tener además de su ingreso fijo un trabajo extra que le permita llegar a fin de mes.

De acuerdo con algunos expertos, durante el 2026 la economía informal y los trabajos extras generarán mejores resultados, por lo que, tener un oficio, habilidad o talento puede ser una buena opción para generar ingresos adicionales.

Al respecto, Lacey Kaelani, cofundadora y directora ejecutiva de Metaintro “el trabajo especializado se convertirá en el principal trabajo extra para quienes pierdan estabilidad laboral. Piensen en oficios especializados, servicios creativos, servicios de mantenimiento y cuidado de mascotas”, dijo.

Por su parte, para Annie Rosencrans, directora de personas y cultura en HiBob, comentó que cada vez más trabajadores se dan cuenta de que su trabajo a tiempo completo no tiene por qué ser su única forma de ganar dinero. “Si bien, las finanzas son sin duda un factor, especialmente con el aumento del coste de la vida, el estancamiento salarial y los despidos masivos son un cambio es más profundo”.

En este sentido, la especialista considera que muchas personas actualmente están optando por este tipo de empleos secundarios para ingresos adicionales y más flexibilidad en sus presupuestos. Además, señala que muchas personas también buscan este tipo de trabajos de oficio porque les permite tener más tiempo sin necesidad de un horario de oficina.

Desde la pandemia del Covid-19 tomó mucha más fuerza el tema del empleo freelancer, y según Fiverr una de las plataformas más comunes para este tipo de trabajo expresa que los ingresos de los trabajadores independientes han aumentado desde 2014 hasta 2024 ganando un promedio de $59,000 dólares cada uno, reflejando un aumento positivo en comparación con las ganancias de años pasados.

Sigue leyendo: