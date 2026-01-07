Sector privado en EE.UU. generó menos empleos de lo esperado en diciembre, según ADP

Este miércoles 7 de enero del 2026, se conoció por medio de un informe publicado por la firma de procesamiento de nóminas ADP que, el sector privado en Estados Unidos agregó 41,000 empleados durante el mes de diciembre, siendo la cifra más baja esperada por los economistas.

En el análisis, el economista jefe de ADP, Nela Richardson comentó que fueron los pequeños establecimientos quienes se han ido recuperando de las pérdidas de empleos de noviembre con contrataciones positivas a fin de año, incluso cuando los grandes empleadores se retrajeron, dijo la especialista.

Sin embargo, las cifras presentadas hoy por la agencia privada muestran estimaciones inferiores a las previstas por los economistas, quienes esperaban que los datos de contratación superaran los 47,000 puestos de trabajo.

El mercado laboral se ha visto ajustado en los últimos meses, con una tasa de desempleo que supera el 4%, y una clara desaceleración de las contrataciones a empleados temporales durante la temporada decembrina.

Sectores que tuvieron mayor contratación

En cuanto a los sectores que mostraron altas cifras de contratación se encuentra liderando educación y salud con 39,000 puestos agregados, seguido de ocio y hostelería con 24,000 empleos, comercio, transporte y servicios públicos sumaron 11,000 puestos de trabajo, actividades financieras y otros servicios 6.000 y 5.000 puestos respectivamente, finalmente en la lista está construcción, recursos naturales y minería aportando unos 1,000 empleos cada uno.

Sin embargo, hubo perdidas en sectores como servicios profesionales y empresariales con 29,000 empleos menos, información y manufactura 12,000 y 5,000 puestos menos, respectivamente.

Con respecto a los salarios, no hubo cambios significativos. Los trabajadores que permanecieron en sus puestos percibieron tan solo un aumento de 4.4% en comparación con el año anterior. Los datos de ADP se publican días antes de conocerse las cifras oficiales por parte del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, los cuales se esperan para este viernes 9 de enero, donde se espera que la tasa de desempleo haya disminuido ligeramente.

