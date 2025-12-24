Analistas califican cómo estuvo la economía de EE.UU. durante este año

Este año, los hogares estadounidenses nuevamente enfrentaron desafíos económicos con cambios en la administración del país, una inflación obstinantemente alta, políticas arancelarias y una desaceleración en el mercado laboral que encendieron las alarmas en el último trimestre del 2025.

Algunos economistas y analistas han dado sus opiniones en torno a este tema, mencionando que este año, ha sido otro más en donde se observó la resiliencia de la economía.

Para algunos, como el economista jefe de Oxford Economics para EE. UU., Michael Pearce “la economía ha crecido a un ritmo bastante constante”. Aunque muchos indican que sin duda el 2025 fue de gran incertidumbre.

La volatilidad ha marcado el transcurso del año. Según Pearce “es raro que un presidente llegue al poder con un Congreso unificado y que tenga impactos tan inmediatos en la economía. No todas estas medidas tienen un impacto inmediato en la economía, pero hemos visto que muchas de esas políticas generan mucha incertidumbre”, dijo.

Pese a que las políticas de Trump no fueran bien recibidas en un primer momento. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai destacó que al Ejecutivo le queda mucho trabajo por hacer. “La economía estadounidense está mucho mejor ahora que hace un año con Joe Biden: menor inflación, crecimiento del empleo en el sector privado, productos básicos más baratos como la gasolina, impuestos más bajos y billones de dólares en inversiones que fluyen para crear y contratar en Estados Unidos”, comentó.

Sin embargo, no todos parecen estar de acuerdo, la desaceleración en el mercado laboral ha provocado sin duda una persistente incertidumbre, llevando a más empresas a ser cautelosos con sus contrataciones y esto básicamente se debe a la expectativa en general de la economía.

Al respecto, Greg Daco, economista jefe de la consultora EY-Parthenon, comenta que “cualquier tipo de incertidumbre conducirá a decisiones empresariales más lentas, ya sea de contratación o de inversión. Un mercado laboral más lento conduce a un crecimiento más lento del ingreso, lo que finalmente termina reduciendo el gasto del consumidor”, dijo.

