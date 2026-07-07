Mundial 2026: Así se jugarán los cuartos de final, con cuatro favoritos para avanzar

El Mundial 2026 ya tiene definidos a los ocho sobrevivientes que continúan en carrera por el título. Tras el cierre de los octavos de final con la clasificación de Suiza sobre Colombia en una dramática tanda de penales, quedaron establecidos los cruces que se disputarán entre el 9 y el 11 de julio en Estados Unidos.

La ronda comenzará en Boston con un duelo entre Francia y Marruecos, mientras que España y Bélgica protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos del torneo en Los Ángeles. Un día después se completará la programación con los partidos Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza.

El conjunto helvético fue el último en asegurar su presencia en esta fase luego de imponerse 4-3 desde los once pasos a Colombia, tras un encuentro que terminó sin goles tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga.

Con ello, la selección sudamericana quedó eliminada y Argentina se convirtió en la única representante de la Conmebol que sigue con vida en la competencia.

Cómo llegan los ocho clasificados a la ronda de cuartos

La Albiceleste logró uno de los resultados más impactantes de los octavos de final. El equipo liderado por Lionel Messi estuvo contra las cuerdas frente a Egipto, que llegó a tener una ventaja de dos goles gracias a las anotaciones de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico. Sin embargo, Cristian Romero inició la remontada, Messi igualó el marcador y Enzo Fernández selló el 3-2 definitivo en el tiempo añadido.

Su próximo rival será una Suiza que avanzó gracias a los aciertos de Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rubén Vargas en la tanda de penales ante Colombia.

Por el otro lado del cuadro, Francia continúa mostrando solidez. Los dirigidos por Didier Deschamps derrotaron a Paraguay por 1-0 con un penal convertido por Kylian Mbappé en el minuto 70. Ahora se medirán a Marruecos, que abrió la ronda de octavos con una contundente victoria por 3-0 sobre Canadá gracias a un doblete de Azzedine Ounahi y un gol de Soufiane Rahimi.

España también consiguió su boleto de manera ajustada. El conjunto de Luis de la Fuente tuvo que esperar hasta el minuto 90+1 para superar a Portugal con un tanto de Mikel Merino. En la siguiente instancia se enfrentará a Bélgica, selección que eliminó al anfitrión Estados Unidos por 4-1 con goles de Charles De Ketelaere, Hans Vanaken y Romelu Lukaku.

La parte baja del cuadro tendrá un choque entre Inglaterra y Noruega. Los ingleses dejaron en el camino a México en un partido exigente gracias a un doblete de Jude Bellingham y una anotación de Harry Kane desde el punto penal. Del otro lado estará la selección noruega, impulsada por dos goles de Erling Haaland para derrotar 2-1 a Brasil, que solo pudo descontar mediante Neymar.

Los emparejamientos quedaron definidos de la siguiente manera:

9 de julio: Francia vs. Marruecos, en Boston.

10 de julio: España vs. Bélgica, en Los Ángeles.

11 de julio: Noruega vs. Inglaterra, en Miami.

11 de julio: Argentina vs. Suiza, en Kansas City.

Con cuatro encuentros programados en tres días, el torneo entra en una fase en la que cualquier error puede resultar definitivo y donde los aspirantes al título buscarán asegurar un lugar entre los cuatro mejores del mundo.

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