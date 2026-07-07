¿Robo a Egipto? La polémica del VAR que salvó a Argentina en el Mundial 2026

La Selección de Argentina firmó una remontada épica de 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, pero el partido no se salvó de la controversia. La escuadra de los Faraones estalló con furia contra el arbitraje del francés François Letexier, señalando directamente a la cabina del videoarbitraje por arrebatarles una ventaja histórica.

???Mustafa Ziko's press interview as he breaks down in tears after the match.



? "The referee is unfair, God is sufficient for me and the best disposer of affairs. He's wasting the effort of an entire nation."



"The cup is directed towards Argentina." pic.twitter.com/MwvwEu8Kw3 — Futball Centa (@futballcenta) July 7, 2026





“Fue injusto”: La dura acusación de Mostafa Ziko



Mostafa Ziko, delantero egipcio y autor de uno de los tantos válidos, encabezó las protestas tras la anulación de un gol que habría significado el 3-0 parcial para los africanos. Al término del encuentro, el atacante no se guardó nada:



“El árbitro no estuvo bien, fue injusto. Su injusticia fue evidente. Nos persiguió desde el inicio del partido. No quiere que ganemos. Pase lo que pase, Argentina va a ganar el Mundial”.



Los reclamos egipcios se centraron en dos jugadas clave:



El gol anulado a Ziko: El VAR invalidó la acción debido a un pisotón previo sobre la “Araña” Julián Álvarez.

El penal no cobrado: Los africanos exigieron una pena máxima que la tripleta arbitral decidió no otorgar en el complemento.



El polémico historial de Jérôme Brisard en el VAR



A la escuadra de los Faraones no le cabe en la cabeza la actuación del encargado del VAR, Jérôme Brisard, a quien acusan de falta de imparcialidad. Los aficionados y analistas africanos no tardaron en recordar el controvertido historial del réferi francés en la UEFA Champions League:



El malestar del Real Madrid: Frente al Manchester City, el conjunto blanco acusó un “doble rasero” de Brisard tras advertir un agarrón de Rüdiger, ignorando una falta similar sobre Asensio minutos después.

El caos en el Atlético vs. Barcelona: Brisard también fue el protagonista desde la cabina al llamar a Clément Turpin para cambiar una tarjeta amarilla por una roja directa a Eric García, en una jugada que sentenció la eliminación culé.



Argentina revivió de la mano de Messi



A pesar de las quejas sobre el arbitraje de la tripleta francesa, la selección argentina demostró su jerarquía de campeón. Tras verse abajo por los goles de Yasser Ibrahim y el propio Ziko, la Albiceleste reaccionó en los últimos diez minutos.

? ¡SUSTO EN ATLANTA! ¡GOL ANULADO A EGIPTO!



Se anula la anotación de Mostafa Ziko por una falta previa sobre Lisandro Martínez ?



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Con anotaciones de Cristian ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, los dirigidos por Lionel Scaloni sellaron un pase heroico a los cuartos de final de la justa mundialista, dejando a Egipto con el corazón roto y un mar de dudas arbitrales.



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