Lionel Messi es el jugador que más penales ha fallado en Mundiales

La selección de Argentina sufrió más de la cuenta para vencer a Egipto. La Albiceleste remontó un 0-2 en contra y se metió en los cuartos de final del Mundial de 2026. Lionel Messi anotó el gol 2-2 en el marcador, pero falló un penal en el primer tiempo. Messi lidera un récord negativo en las Copas del Mundo.

Lionel Messi es el futbolista que más penales ha cobrado en la historia de los Mundiales. El futbolista del Inter Miami ha cobrado ocho penales en Copas del Mundo. Sin embargo, la efectividad de Messi comienza a estar en tela de juicio.

En el duelo contra Egipto, Lionel Messi falló el segundo penal en esta edición del Mundial. El primero se produjo en la fase de grupos contra Austria.

En el Mundial de 2026 Messi se convirtió en el futbolista que más penales ha fallado en Mundiales. Antes del inicio de este torneo, el futbolista del Inter Miami estaba empatado con Asamoah Gyan. El futbolista de Ghana había fallado dos penales, uno ante República Checa en Alemania 2006 y otro ante Uruguay en Sudáfrica 2010.

Los cuatro penales fallados por Messi

El primer penal errado por Lionel Messi en Mundiales fue en la Copa del Mundo de Rusia 2018. En este torneo Messi falló una pena máxima contra Islandia en el debut de la Albiceleste en este Mundial.

El segundo penal errado por el argentino fue en el Mundial de Qatar 2022. En este Mundial Messi falló un disparo desde los once pasos, también en fase de grupos, pero ante Polonia y la defensa de Szczęsny.

Los otros dos fallos fueron en esta Copa del Mundo. Ante Austria en fase de grupos y contra Egipto en octavos. El penal atajado por Mostafa Shobeir fue el primer cobro errado de Messi en un duelo de eliminación directa en Mundiales.

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