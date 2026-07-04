Lionel Messi tuvo muchas peticiones especiales tras el partido con Cabo Verde

La selección de Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra. El conjunto sudamericano tuvo muchos problemas para superar a la modesta selección africana. Tras el partido, los futbolistas caboverdianos se volcaron a Lionel Messi para pedirles fotografías y camisetas.

Cabo Verde dejó muy buenas sensaciones en su partido contra Argentina. El conjunto africano estuvo muy cerca de eliminar del Mundial a la actual campeona del mundo. Pero los futbolistas caboverdianos no entendieron este contexto. Luego del partido muchos de ellos fueron a pedirle fotografías y la camiseta a Messi como si nada hubiese pasado.

“Mirá cómo te esperan los que te hicieron sufrir“, dijo uno de los periodistas en zona mixta. A este comentario Lionel Messi respondió con una breve pizca de humor. ”Me pidieron la camiseta, todo (…) Adentro de la cancha me cagan a patadas, pero después…Siempre bien”.

La belleza del fútbol cuando se juega limpio.



Los jugadores de Cabo Verde esperaron la salida de Messi para tomarse fotos.



Y Messi bromea: “en la cancha me cagan a patadas y después me piden fotos? Jajaj noooo, mentira” ?



Grandes jugadores y grandes personas. pic.twitter.com/BbdKvj3fXf — Rodolfo Asar (@rodolfoasar) July 4, 2026

Dificultades con Cabo Verde

Lionel Messi no tuvo problemas al admitir que Argentina tuvo muchas dificultades para superar al conjunto caboverdiano. Sin sonrojarse, el capitán de la Albiceleste reconoció que en el partido se replegaron mucho sobre el arco del Dibu Martínez y eso envalentonó a sus rivales.

“Fue duro. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol, y pensamos que a raíz de eso íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, pero fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no los pudimos presionar bien. Golpearon con su arma. Sabíamos que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos a las selecciones por nombre, sabíamos que no iba a ser nada fácil”, analizó.

El próximo partido de la selección de Argentina será el martes 7 de julio. El conjunto sudamericano se medirá a Egipto en el Estadio Atlanta. La Albiceleste sigue firme en su camino a la defensa del título mundial.

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