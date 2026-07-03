Argentina eliminó a Cabo Verde en una noche de tensión y nerviosismo en Miami

La Argentina de Lionel Messi sufrió, pero finalmente derrotó 3-2 a Cabo Verde este viernes en Miami para clasificar a los octavos de final del Mundial 2026, en donde enfrentará al seleccionado de Egipto.

An UNREAL first touch from Messi to set himself up and score ?? pic.twitter.com/ebaZZ62BHK — FOX Sports (@FOXSports) July 3, 2026

Un gol de Lionel Messi en el minuto 29 del tiempo regular a pase largo de Lisandro Martínez abrió el marcador cuando el equipo sudamericano lucía espeso en sus intentos ofensivos. El control efectivo del goleador del torneo y una definición hacia el techo del arco vencieron al portero Vozinha, una de las figuras de la jornada.

El vigente campeón del mundo padeció más de la cuenta debido a un férreo planteo caboverdiano y el tanto marcado por Deroy Duarte a los 59 minutos, cuando el conjunto dirigido por Bubista se animó a pisar el campo rival, sorprendiendo a Argentina.

Deroy Duarte STUNS Argentina with this goal ?? pic.twitter.com/5VhTGh3ILl — FOX Sports (@FOXSports) July 3, 2026

Sin embargo, el nombre de Lisandro Martínez volvería a aparecer en la historia del partido. Cuando se jugaba el primer tiempo extra de la prórroga, un tiro de esquina encontró a Martínez libre en el área, con tiempo para acomodarse y definir con un violento zurdazo que rompió el muro africano.

LISANDRO MARTÍNEZ IS THE HERO FOR ARGENTINA ??



ARGENTINA LEADS 2-1 IN EXTRA TIME pic.twitter.com/LenhUDvOwC — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

Sidny Lopes Cabral, a los 103′, le puso un toque adicional de nerviosismo al partido luego de un tremendo derechazo desde el borde izquierdo del área que se instaló en el ángulo del marco defendido por el Dibu Martínez.

INSANE GOAL FOR CAPE VERDE TO MAKE IT 2-2 IN EXTRA TIME ??



Sidny Lopes Cabral with an elite finish! pic.twitter.com/umuGkTFa1U — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

Todo el drama llegó a su punto culminante cuando, a los 111 minutos, un córner de Messi encontró a Cuti Romero en el área, quien envió el balón al fondo de las redes con la ayuda de un desvío en la mano de su defensor.

Los argentinos ahora pensarán en Egipto de cara al próximo martes 7 de julio en Atlanta, cuando se jueguen los octavos de la Copa del Mundo.

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