Cabo Verde: una selección de 26 jugadores y casi 26 historias migrantes

Cabo Verde se fue del Mundial, pero deja algo más que una eliminación. Deja una historia de fútbol que no entra del todo en el resultado, ni en la estadística del partido, ni siquiera en la tabla de posiciones. La selección africana que llevó a Argentina hasta el límite en los 16avos de final no era solo el equipo de un pequeño país insular. Era, sobre todo, el retrato de una nación repartida por el mundo.

La imagen más potente no está únicamente en el 3-2 final, ni en la resistencia ante el campeón defensor, ni en la emoción de una hinchada que vivió el torneo como una conquista colectiva. Está en la composición del plantel: 26 futbolistas, 25 clubes y 14 países representados. Un equipo armado como un mapa de la diáspora caboverdiana.

Cabo Verde tiene poco más de medio millón de habitantes y una historia marcada por el mar, la migración y los vínculos familiares extendidos entre África, Europa y América. Por eso, su selección no se explica solo por los jugadores nacidos en las islas, sino también por los hijos y nietos de caboverdianos que crecieron en otros países y eligieron vestir la camiseta de los Tubarões Azuis, los Tiburones Azules.

El partido ante Argentina tuvo mucho de épica: no vendieron solo fútbol, vendieron identidad, orgullo y representación. Son 26 jugadores, en 25 clubes, de 14 países. Crédito: Lynne Sladky | AP

El dato lo resume todo: en el plantel mundialista había más jugadores nacidos en Rotterdam que en Praia, la capital de Cabo Verde. Según The Guardian, seis integrantes del equipo nacieron en la ciudad neerlandesa, mientras que cuatro nacieron en Praia; en total, 11 futbolistas del plantel nacieron en territorio caboverdiano.

Esa proporción no es una rareza estadística. Es una síntesis de identidad. Cabo Verde es un país, pero también una red. Un archipiélago en el Atlántico y, al mismo tiempo, una comunidad que vive en Lisboa, Rotterdam, París, Boston, Luxemburgo, Marsella, Estados Unidos y otros puntos del mapa. Su selección, más que muchas otras, funciona como una reunión familiar a escala mundial.

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Cabo Verde: “futbolistas for export”

En el fútbol moderno, casi todos los seleccionados cuentan con jugadores distribuidos por distintas ligas. Pero en Cabo Verde esa dispersión tiene otro sentido. No se trata de una potencia que exporta talento a los grandes mercados, sino de un país pequeño que construye competitividad a partir de sus lazos migratorios. Cada convocatoria es también una búsqueda: encontrar jugadores con raíces caboverdianas, convencerlos, integrarlos y construir una pertenencia común.

Por eso, el plantel aparece distribuido en clubes de perfiles muy distintos. Hay futbolistas que pasaron por ligas importantes, como Logan Costa, vinculado a Villarreal, o Steven Moreira, en Columbus Crew. Hay jugadores en Portugal, Chipre, Rusia, Hungría, Finlandia, Emiratos Árabes, Turquía, Israel, Rumania, Irlanda y otros destinos. No es una selección de superestrellas, sino de trayectorias cruzadas: carreras trabajadas lejos del foco, entre clubes medianos, ligas periféricas y oportunidades ganadas a pulso.

También hay nombres que resumen esa mezcla de recorrido, oficio y pertenencia. Ryan Mendes, capitán y referencia histórica, es uno de los símbolos del equipo. Pasó por Francia, Inglaterra, Emiratos Árabes y Turquía, y llegó al Mundial como una figura que excede lo deportivo. Para Cabo Verde, Mendes no es solo un delantero veterano: es una memoria en movimiento, una especie de puente entre generaciones.

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El arquero Vozinha, otro emblema, se transformó en uno de los personajes del torneo. A los 40 años, su presencia conectó con una de esas historias que los Mundiales todavía permiten: futbolistas que no llegan desde la cima del negocio, pero que encuentran en unas pocas noches una visibilidad inesperada. MarketWatch lo presentó como una de las grandes apariciones mediáticas de Cabo Verde durante el Mundial, después de sus actuaciones y del crecimiento de su perfil público.

La eliminación ante Argentina reforzó esa lectura. Cabo Verde no fue una comparsa ni una curiosidad exótica. Compitió. Reuters remarcó que el cruce ante Argentina formaba parte de la primera participación mundialista del país, un dato que ayuda a dimensionar lo que estaba en juego: para una selección debutante, llevar a una campeona del mundo a un partido dramático ya era una declaración de existencia.

El plantel de 26 jugadores representaba 25 clubes de 14 países y tenía más futbolistas nacidos en Rotterdam que en Praia, la capital del país. Crédito: Stew Milne | AP

The Guardian describió el duelo como uno de los partidos más intensos del torneo: Argentina ganó 3-2, pero Cabo Verde empató dos veces, resistió y dejó una sensación extraña para una derrota. No alcanzó para avanzar, pero sí para que millones de personas buscaran dónde queda Cabo Verde, quiénes son sus jugadores y cómo un país tan pequeño pudo estar tan cerca de una sorpresa mundial.

Ahí aparece el valor de esta selección. Cabo Verde no es grande por población, infraestructura ni historia mundialista. Es grande por otra cosa: por la capacidad de juntar fragmentos dispersos de una identidad y convertirlos en equipo.

Un jugador nacido en Rotterdam, otro formado en Portugal, otro que juega en Estados Unidos, otro que compite en Rusia, otro en Chipre, otro en Medio Oriente. Todos con clubes distintos, acentos distintos y recorridos distintos. Todos dentro de una misma camiseta.

La fortaleza de la diáspora

Cabo Verde no termina en sus islas: también vive en sus comunidades migrantes repartidas por Europa, América y otras regiones. Esa red global es lo que se conoce como diáspora.

En tiempos en que el fútbol suele contarse desde el dinero, Cabo Verde ofreció otra narrativa: la del país que no necesitó una liga poderosa para construir una selección reconocible.

Su fortaleza vino de la diáspora, de los vínculos familiares, de los apellidos, de las historias de ida y vuelta. De esa pertenencia que no siempre depende del lugar donde se nace, sino también del lugar al que se vuelve simbólicamente.

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