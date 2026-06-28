Capitán de Cabo Verde fue acusado de abuso sexual contra una intérprete

La histórica clasificación de Cabo Verde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 quedó atravesada por una situación ajena al terreno de juego. A días del partido contra Argentina, uno de los nombres más reconocidos del seleccionado africano aparece vinculado a una investigación judicial abierta en Nueva Zelanda.

Ryan Mendes, delantero de 36 años, capitán del equipo nacional y futbolista del Igdir FK de Turquía, enfrenta una denuncia por presunta violación presentada durante una gira amistosa realizada en Oceanía meses antes del inicio del torneo, según información divulgada por Globo Esporte.

El caso se remonta a marzo, cuando la selección caboverdiana disputó dos encuentros amistosos en territorio neozelandés. En ese contexto, una intérprete brasileña contratada para asistir a la delegación relató ante las autoridades que sufrió una agresión sexual después del partido entre Cabo Verde y Chile disputado en Auckland el 27 de marzo.

Según el testimonio citado por el medio brasileño, la mujer fue convocada inicialmente para cumplir funciones relacionadas con su trabajo dentro del hotel donde se alojaba el plantel. Al llegar, encontró un ambiente de celebración junto a jugadores del seleccionado. Posteriormente regresó a su habitación al sentirse indispuesta y afirmó que, más tarde, Ryan Mendes ingresó por la fuerza y cometió la agresión denunciada.

La denuncia fue formalizada el 10 de abril ante una comisaría de Auckland.

? ATENÇÃO! Capitão de Cabo Verde, atacante Ryan Mendes é investigado por estupro de brasileira.



A investigação é feita pela Polícia da Nova Zelândia.



O caso ocorreu em março, no hotel onde a seleção de Cabo Verde estava hospedada para amistosos na Oceania, e está sob? pic.twitter.com/pxayDzQ7um — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) June 27, 2026

Investigación abierta y respuesta de las instituciones

De acuerdo con la información difundida, la denunciante recibió atención médica especializada para sobrevivientes de violencia sexual. Durante esa evaluación se realizaron exámenes forenses cuyos resultados, según el reporte, identificaron lesiones en zonas genitales y hematomas en distintas partes del cuerpo. Ese material fue incorporado al expediente.

La policía de Nueva Zelanda confirmó al diario New Zealand Herald que existe una investigación abierta a partir de la denuncia recibida, aunque evitó ofrecer comentarios adicionales sobre el contenido del proceso o sobre las personas involucradas.

Cuando el caso se conoció públicamente en mayo, la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda trasladó el asunto a la FIFA. Andrew Pragnell, director ejecutivo del organismo, indicó que la comunicación al ente rector del fútbol se realizó “basado en los informes”, según reprodujo Globo Esporte.

La FIFA también respondió al medio brasileño mediante un comunicado. “Trata con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”, expresó el organismo.

La entidad añadió: “Está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales en este momento”.

Además, puntualizó que “como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos. Si deciden hacer pública cualquier información, se hará en el momento y de la manera que consideren apropiada”.

Mientras el proceso continúa en etapa de investigación, la selección de Cabo Verde atraviesa el momento deportivo más importante de su historia tras avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo. El equipo había disputado en marzo dos amistosos en Nueva Zelanda: una derrota 4-2 frente a Chile y un empate 1-1 contra el conjunto anfitrión.

La denunciante sostuvo además que intentó buscar apoyo dentro de la Federación de Fútbol de Cabo Verde tras lo ocurrido, aunque afirmó no haber recibido respaldo y que continuó el procedimiento mediante organismos locales y asistencia médica correspondiente.

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