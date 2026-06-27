Se acabó el misterio: México se jugará la vida con Ecuador en dieciseisavos del Mundial

La selección de México finalmente enfrentará a Ecuador como su rival en los 16avos del Mundial después de que la serie de resultados no cambió la combinación entre el líder del Grupo A contra el mejor tercer lugar del Grupo E, con lo cual se verán las caras este martes en el Estadio Ciudad de México.

México debió esperar hasta el desenlace. de los Grupos J, K y L para confirmar de forma oficial a su oponente en la siguiente fase mundialista, después de que existía la mínima opción de que el adversario fuera Escocia.

¡Incondicionales, tenemos rival definido! ???



Nos mediremos en Dieciseisavos de Final a Ecuador para buscar el siguiente paso en nuestra casa. ?????#SomosMéxico y nos vemos el martes para dejarlo todo en la cancha. ???? pic.twitter.com/I7G25ZPyvW — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 27, 2026

Pero la carambola de resultados no aconteció, empezando con la victoria de Croacia sobre Ghana, con lo cual se fueron eliminando las combinaciones hasta que se aclaró el panorama para el equipo mexicano, que intentará enfrentar a su triste historia en las segundas fases de las 23 ediciones que se han realizado de la Copa del Mundo.

Las opciones se decantaron hacia el adversario que matemáticamente era más factible. Los sudamericanos fueron uno de los mejores terceros lugares.

? OFICIAL ?



?? México se medirá a Ecuador ??en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo



Próximo martes en el Estadio Ciudad de México para seguir con el sueño mundialista ? pic.twitter.com/ZVRSa7e0jq — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 27, 2026

En cambio, los dirigidos por Javier Aguirre llegan como líderes del A. Además, ganaron todos sus encuentros, no recibieron gol en contra y marcaron seis tantos a favor.

Segundo enfrentamiento mundialista

No será la primera ocasión que se vean las caras México y Ecuador en un Mundial, ya que el único duelo mundialista ocurrió hace 24 años, cuando en un 9 de junio de 2002 en la actividad de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Corea-Japón.

México y Ecuador compartieron el Grupo C y el cuadro azteca se llevó la victoria con marcador de 2-1, con goles del equipo mexicano por Jared Borgetti y Gerardo Torrado, mientras que Agustín Delgado puso en un principio adelante a los ecuatorianos.

El historial

Dentro del historial de nivel de selección mayor, México y Ecuador se han enfrentado en 25 ocasiones, con un claro dominio del conjunto mexicano. El balance histórico registra 14 victorias para México, 7 empates y 4 triunfos para Ecuador, con victorias importantes en la Copa América de 1993, cuando con goles de Hugo Sánchez y Ramón Ramírez apagaron la fiesta ecuatoriana en Quito.

Precisamente en la Copa América se han cruzado en 6 ocasiones, con un saldo de 3 victorias para México, 2 empates y 1 triunfo para Ecuador, donde la única victoria en esta competencia continental se dio en Chile 2015 con marcador de 2-1.

El resultado más reciente entre México y Ecuador se registró el 14 de octubre de 2025, en un partido amistoso celebrado en el Estadio Akron de Guadalajara, donde el marcador final fue de empate a un gol con anotación mexicana por conducto de Germán Berteramen y por los sudamericanos anotó Jordy Alcívar, descontó para el cuadro ecuatoriano.

Lo que se viene



Ahora México y Ecuador









